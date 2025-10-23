Яка найбільша доларова купюра: як використовувалась Сьогодні 13:34 — Валюта

В Україні найбільшою купюрою є 1 000 гривень. Банкноту цим номіналом було введено в обіг майже 6 років тому — 25 жовтня 2019 року.

А от найбільша купюра доларів США є значно більшою.

24 Канал з посиланням на Національний музей американської історії

Банкнота у 100 000 доларів є найбільшою за номіналом, яку коли-небудь випускав уряд Сполучених Штатів. Її надрукували у 1934 році.

Хоча також існувала банкнота номіналом 100 000 доларів із портретом Вудро Вільсона, вона використовувалася лише для переказів коштів між Федеральними резервними банками і не призначалася для розрахунків у роздрібній торгівлі, — зазначили у музеї.

Нюанс

Річ у тім, що банкнота не призначалася для загального обігу. Її використовували лише як обліковий інструмент між підрозділами Федеральної резервної системи.

10 000 доларів із портретом Салмона Портленда Чейза, міністра фінансів президента Лінкольна, була найвищим номіналом американської валюти, що коли-небудь перебував у публічному обігу. Про це Банкнота номіналоміз портретом Салмона Портленда Чейза, міністра фінансів президента Лінкольна, була найвищим номіналом американської валюти, що коли-небудь перебував у публічному обігу. Про це повідомляє Музей фінансів Америки.

Рідкісну банкноту номіналом 10 000 доларів часів Великої депресії продали на аукціоні за 480 000 доларів у 2023 році. Раніше найвища ціна, за яку продавали банкноту 1934 року номіналом 10 000 доларів, становила 384 000 доларів. Цей продаж відбувся у вересні 2020 року.

