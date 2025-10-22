У Польщі з 2026 року по-новому рахуватимуть стаж роботи Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

У Польщі з 2026 року по-новому рахуватимуть стаж роботи

Президент Польщі підписав поправку до Трудового кодексу, яка змінює порядок обчислення стажу роботи. Нові правила набудуть чинності 1 січня 2026 року і стосуватимуться як працівників державного, так і приватного сектору.

Про це повідомляє inpoland.

Навіщо це

Поправки мають вирівняти умови між працівниками, які працюють за трудовим договором, і тими, хто виконує роботу за цивільно-правовими угодами або веде власний бізнес.

Завдяки нововведенням більше людей отримає доступ до соціальних гарантій, зокрема:

довшої відпустки,

ювілейних премій,

надбавок за вислугу років,

пенсійних виплат.

Працівники також зможуть перерахувати свій трудовий стаж, включивши до нього раніше не враховані періоди діяльності.

Що зараховуватиметься до стажу з 2026

Після набрання чинності законом до стажу праці включатимуться такі періоди:

ведення несільськогосподарської підприємницької діяльності;

співпраця з особою, яка здійснює підприємницьку діяльність;

призупинення бізнесу з метою особистого догляду за дитиною;

виконання договорів доручення, послуг або агентських договорів;

робота як співпрацююча особа;

членство у сільськогосподарських кооперативах;

документовані періоди оплачуваної роботи за кордоном (крім офіційного працевлаштування).

Нові правила впроваджуватимуть у два етапи:

для державного сектору — з 1 січня 2026 року;

для приватного сектору — з першого дня місяця після закінчення шести місяців від моменту офіційного оголошення.

Як підтвердити стаж

Підтверджуватиме періоди роботи ZUS, видаючи відповідні довідки. Якщо через давність даних ZUS не зможе надати документ, працівник матиме право підтвердити стаж власними документами.

Періоди оплачуваної роботи за кордоном потрібно буде підтверджувати самостійно.

Заяви на підтвердження стажу ZUS почне приймати після набрання чинності законом. Форми будуть доступні у системі PUE/eZUS з 1 січня 2026 року.

Водночас працівники вже зараз можуть отримати довідку про повний страховий стаж, що включає періоди роботи за трудовим договором. Така довідка залишатиметься чинним підтвердженням повної зайнятості.

Працівники матимуть два роки з моменту набрання чинності закону, тобто до 2028 року, щоб подати роботодавцю документи, які підтверджують більший трудовий стаж.

