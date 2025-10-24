У Нацбанку пояснили коливання курсу останнім часом Сьогодні 13:02 — Валюта

У Нацбанку пояснили коливання курсу останнім часом

Національний банк України зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу зумовлені ринковими та сезонними чинниками.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу, передає РБК-Україна.

Валютний ринок під контролем

За словами Гелетія, у жовтні ситуація на валютному ринку не зазнала суттєвих змін.

«Динаміка курсу гривні до долара визначається ринковою ситуацією: зміною балансу попиту і пропозиції. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення чистого попиту», — зазначив він.

Посадовець пояснив, що на коливання впливають сезонні фактори, а також завершення дії тимчасових чинників, які підтримували ринок у вересні, зокрема продаж валюти благодійними організаціями та енергетичними компаніями.

Водночас у готівковому сегменті зберігається пропозиція валюти від фермерських господарств і великих агропідприємств.

Пріоритет НБУ

«Наш пріоритет зберігається незмінним — це збереження стійкої, контрольованої ситуації на валютному ринку», — наголосив Гелетій.

Він нагадав, що НБУ дотримується стратегії керованої гнучкості обмінного курсу. Від початку року гривня демонструвала як зміцнення, так і помірну девальвацію.

«З початку поточного місяця девальвація становить 1,5%, але з початку року ревальвація гривні становить 0,65%. Тобто гривня рухається і в бік посилення, і в бік послаблення, залежно від ринкових факторів», — зазначив він.

Читайте також Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Заступник голови НБУ також повідомив, що частка валютних операцій без участі регулятора зростає.

«У вересні частка таких операцій перевищила 60%, нині вона становить близько 55% стабільно понад половину впродовж останніх місяців», — сказав Гелетій.

За його словами, обсяги валютних інтервенцій зменшилися: у вересні — 2,4 млрд доларів проти понад 3 млрд на початку року.

«Ми й надалі дотримуватимемося нашого підходу, щоб забезпечити стабільність курсу і зниження інфляції до цільового рівня у 5%», — підсумував він.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.