Пишний пояснив, коли в Україні може з’явитися е-гривня

Національний банк України відклав запуск електронної гривні через повномасштабну війну. Регулятор планує використати цей час для вдосконалення технічних рішень.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна.

«Ми наразі вважаємо, що саме війна дає нам підстави відтермінувати запровадження цього рішення. Крім того, цей час ми використаємо для того, щоб знайти якнайкраще технічне рішення», — зазначив голова НБУ.

Україна переймає досвід інших країн

Пишний наголосив, що Нацбанк активно вивчає міжнародний досвід і співпрацює з провідними центральними банками світу, щоб створити оптимальну модель електронної гривні.

«Ми уважно стежимо за напрацюваннями інших центральних банків: Європейського центрального банку, Бундесбанку, Центрального банку Сінгапуру. Ми хочемо зробити це рішення максимально якісним, врахувавши найкращий світовий досвід», — пояснив очільник НБУ.

Запуск відкладено до стабільнішого періоду

За словами Пишного, впровадження цифрової валюти потребує значних інвестицій, тому реалізацію цього проєкту перенесено до більш стабільного часу.

«Саме через війну, з огляду на ті інвестиції, які може потребувати це рішення, правління Національного банку відтермінувало відповідне введення», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Андрій Пишний заявляв , що у Національного банку вже є розуміння можливої архітектури електронної гривні. Наразі триває підготовка до пілотного запуску цифрової форми безготівкової гривні, завершується пошук технологічного партнера.

Регулятор презентував проєкт концепції цифрової гривні ще в 2022 році.

«Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості і підвищенню довіри до національної валюти загалом. Це може позитивно вплинути на забезпечення економічної безпеки та посилення монетарного суверенітету держави, посилить спроможність Національного банку підтримувати цінову та фінансову стабільність як запоруку стійкого економічного зростання», — заявляли тоді в НБУ.

