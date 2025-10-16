«Цінники дуже високі»: НБУ прокоментував запуск е-гривні Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки

«Цінники дуже високі»: НБУ прокоментував запуск е-гривні

Як і більшість центральних банків у світі, Україна працює над темою впровадження е-гривні та досліджує її.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан під час Київського міжнародного економічного форуму , що проходить сьогодні, 16 жовтня.

«На законодавчому рівні сказано, що це законний платіжний засіб і це цифрова форма національної грошової одиниці гривні. Коли вона буде впроваджена і чи буде впроваджена — відкрите питання. Ми готуємось до пілотного проєкту, де будуть реальні користувачі і реальні надавачі послуг», — каже Шабан.

За його словами під час пілотного проєкту будуть відбуватися певні транзакції між користувачами — фізособами і юрособами, а також державою — у питанні сплати податків.

Читайте також НБУ готує пілотний проєкт е-гривні

«Але пілот — це річ коштовна, там цінники дуже високі», — наголосив представник регулятора.

Він додав, що НБУ має шорт-лист з постачальників, з «якими хотіли б, коли будемо готові, працювати».

«Але чек досить високий, і питання в тому, чи етично під час війни витрачати такі кошти лише на дослідження», — зазначив Шабан.

Цифрове майбутнє в Україні

В Україні вже існує потужна цифрова адженда: якщо взяти статистику Національного банку, то 9 з 10 операцій за платіжними картками наразі вже безготівкові.

Статистика Mastercard свідчить, що наразі більше 60% розрахунків у фізичних торгових точках — це NFC, тобто оплати смартфонами чи іншими гаджетами з цією технологією, розповіла генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андрєєва. Вона наголосила, що цифрова адженда несе і виклики, а кіберзлочинність — це один з найпотужніших.

Читайте також Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів

До 2029 року ринок кіберризику оцінюється у 15 трлн доларів. Якщо це порівняти з ВВП, це могла би бути третя економіка світу після США і Китаю.

Чи захищена банківська система України

У світі існує поняття цифрової операційної стійкості: у Європі діє Акт DORA (Digital Operational Resilience Act), і Україна рухається до його імплементації.

«Серед нового для нашої регуляції — мінімізація залежності від третіх сторін. Зокрема, ми це відчули восени 2022 року, коли почались блекаути — фінансова система стійка, а ланка енергоживлення була без зв’язку. Найближчі 2 роки ми працюємо над імплементацією того, чого не вистачає українському законодавству для повної відповідності до DORA. Мені здається, що банківська система готова і буде готова до певних технологічних викликів», — каже заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.