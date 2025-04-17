Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів — Finance.ua

Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів Сьогодні 12:01

Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4336-IX , який посилює захист державних інформаційних ресурсів та удосконалює систему кібербезпеки.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Новий закон передбачає створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та інші кіберзагрози. До її складу увійдуть CERT-UA, а також галузеві та регіональні команди реагування, які формуватимуться органами державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, буде запроваджено національну систему обміну інформацією про кіберзагрози, що дозволить ефективніше виявляти та нейтралізовувати потенційні ризики.

Закон також передбачає введення штатних посад фахівців з кібербезпеки у державних установах і на об’єктах критичної інфраструктури. Їхня робота має стати частиною системного підходу до захисту інформації у державному секторі.

Ухвалення закону пояснюється необхідністю зміцнення цифрової безпеки країни в умовах сучасних загроз. Як зазначено в офіційному повідомленні, кібербезпека — одна з ключових умов захисту національних інтересів у цифровому просторі.

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