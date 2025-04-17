Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів

87
Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів
Зеленський підписав закон про кіберзахист державних ресурсів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4336-IX, який посилює захист державних інформаційних ресурсів та удосконалює систему кібербезпеки.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Читайте також
Новий закон передбачає створення національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки та інші кіберзагрози. До її складу увійдуть CERT-UA, а також галузеві та регіональні команди реагування, які формуватимуться органами державної влади та місцевого самоврядування.
Крім того, буде запроваджено національну систему обміну інформацією про кіберзагрози, що дозволить ефективніше виявляти та нейтралізовувати потенційні ризики.
Читайте також
Закон також передбачає введення штатних посад фахівців з кібербезпеки у державних установах і на об’єктах критичної інфраструктури. Їхня робота має стати частиною системного підходу до захисту інформації у державному секторі.
Ухвалення закону пояснюється необхідністю зміцнення цифрової безпеки країни в умовах сучасних загроз. Як зазначено в офіційному повідомленні, кібербезпека — одна з ключових умов захисту національних інтересів у цифровому просторі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems