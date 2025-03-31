Єврокомісія виділить 1,3 млрд євро на ШІ та кібербезпеку — Finance.ua
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Єврокомісія виділить 1,3 млрд євро на ШІ та кібербезпеку

Технології&Авто
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Єврокомісія оголосила, що виділить 1,3 млрд євро на впровадження критично важливих технологій, які мають стратегічне значення для майбутнього Європи та її технологічного суверенітету.
У повідомленні ЄК ідеться, що ці інвестиції буде здійснено в рамках ухваленої робочої програми «Цифрова Європа» (Digital) на 2025−2027 роки. Програма сконцентрована на розгортанні штучного інтелекту (ШІ) і його широкому впровадженні, кіберстійкості та розвитку цифрових компетенцій.
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Фінансування буде спрямовано, зокрема, на заходи, які є ключовими для реалізації ініціативи «Фабрики ШІ» з розроблення генеративних моделей штучного інтелекту для бізнесу та державного сектору.
Кошти, що виділяються ЄК, передбачені також для підтримки європейських центрів цифрових інновацій, заходів щодо посилення кібербезпеки критично важливих інфраструктур, включно з лікарнями та підводними кабелями, і для розвитку потенціалу навчальних закладів ЄС у сфері цифрових навичок.
Повідомляється, що майбутні конкурси проєктів для участі в програмі Digital будуть оголошені у квітні 2025 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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