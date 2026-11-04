Німецька компанія Apollo представила гіперкар EVO — екстремальний трековий автомобіль із атмосферним двигуном V12 потужністю 800 к. с. Його дизайн нагадує машину з науково-фантастичного фільму, а технічні характеристики цілком відповідають зовнішності. Вартість моделі становить близько 3,3 млн доларів, а виробництво обмежать лише десятьма екземплярами.

Після світової прем’єри на Фестивалі швидкості в Гудвуді 2026 року Apollo привезла перший серійний автомобіль до Північної Америки. Він отримав назву Caribbean Dragon і дебютував на виставці Concours at Wynn Las Vegas.

Атмосферний V12 і розгін до 97 км/год за 2,7 секунди

Силова установка Apollo EVO — атмосферний 6,3-літровий V12, створений у співпраці з Autotecnica Motori та HWA AG на основі архітектури Ferrari. Двигун не має ані турбонаддуву, ані гібридної системи. Його потужність становить 800 к. с., а максимальний крутний момент — 765 Нм за 6750 об/хв.

Гіперкар розганяється від 0 до 97 км/год за 2,7 секунди, а максимальна швидкість сягає 335 км/год. Проте виїхати на ньому на звичайну дорогу не вдасться: EVO призначений виключно для гоночних трас.

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Замість поширеної двозчепленої коробки передач інженери використали шестиступеневу секвентальну трансмісію Hewland, розроблену для автоспорту. Перемикання передач відбувається за допомогою електропневматичного механізму з підкермовими пелюстками.

Карбоновий кузов і активна аеродинаміка

Завдяки такому підходу та широкому використанню легких матеріалів масу автомобіля вдалося обмежити приблизно 1300 кг. Основою конструкції стала карбонова монококова капсула масою лише 105 кг. Загалом кузов складається з понад 75 окремих карбонових панелей.

Зовнішність EVO визначають численні повітрозабірники, глибокі канали, гострі грані та поздовжні аеродинамічні ребра. Особливу роль відіграє електронно-кероване активне заднє антикрило. Воно може змінювати кут нахилу менш ніж за секунду, адаптуючи аеродинамічний баланс до умов руху.

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На швидкості 300 км/год аеродинамічні елементи створюють притискну силу близько 1350 кг. Це навіть більше за споряджену масу самого гіперкара.

За бажанням автомобіль можна оснастити титановою вихлопною системою з незвичайним 3D-друкованим оформленням Dragon Skin. Під час інтенсивної роботи й нагрівання метал набуває синього відтінку, перетворюючи вихлоп на одну з помітних деталей дизайну.

Мінімалістичний салон із гоночним кермом

Доступ до салону відкривають двері, що піднімаються вгору. Усередині — мінімалістичний простір, орієнтований насамперед на водія. Тут використані карбонові поверхні із синім відтінком, біла оббивка, відкриті конструктивні елементи та алюмінієві перемикачі.

Над спеціально розробленим гоночним кермом розташовані три цифрові дисплеї. Для налаштування посадки Apollo передбачила рухомий педальний блок: замість звичного переміщення сидіння водій може змінювати положення педалей.

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Перший серійний екземпляр Caribbean Dragon демонструє рівень індивідуального оздоблення моделі. За словами Apollo, лише ручна обробка кузова потребувала понад 1000 годин роботи, а фарбу наносили в кілька шарів.