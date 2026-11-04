0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz відмовляється від власних зарядок для електромобілів у Європі — причини

Технології&Авто
28
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Mercedes-Benz продала свою мережу швидкісних зарядних станцій у Європі французькому оператору Electra. Вартість активів угоди оцінюється у 99 млн євро (близько 111 млн доларів).
Таким чином, німецький автовиробник відмовляється від власної інфраструктури заряджання в Європі та надалі покладатиметься на партнерів.
Про це повідомляє видання Electrive.
До мережі Mercedes-Benz входили 374 швидкісні зарядні порти на 47 локаціях у різних європейських країнах. Тепер усі вони працюватимуть під управлінням Electra. У межах угоди французька компанія отримала статус Premium Partner Mercedes-Benz. Водночас власники електромобілів німецького бренду зможуть заряджати свої автомобілі зі знижкою на понад 5000 станціях Electra, розташованих приблизно у 800 локаціях.
Однією з причин продажу могла стати висока вартість утримання власної інфраструктури. Європейський ринок заряджання електромобілів поступово концентрується навколо великих операторів, яким простіше забезпечувати прибутковість завдяки масштабам мережі. Mercedes-Benz вирішила зосередитися на партнерствах із такими компаніями, як Ionity та Electra, замість самостійного розширення мережі.
Мережу Mercedes-Benz Charging Network запустили лише три роки тому. Компанія планувала встановити понад 10 000 швидкісних зарядних пристроїв у всьому світі до кінця десятиліття. На багатьох станціях використовувалося обладнання потужністю до 400 кВт, а цього року в Європі та Північній Америці з’явилися перші зарядні майданчики з підтримкою потужності до 1000 кВт.
Продаж європейської мережі не вплине на бізнес Mercedes-Benz у Північній Америці. У США компанія має 748 зарядних портів на 80 локаціях, а в Канаді — ще 62 порти на восьми станціях. Тим часом колишні зарядки Mercedes-Benz у Європі вже інтегрували в мережу Electra, а їхній брендинг і платіжні термінали поступово замінять.
За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems