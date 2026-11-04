Mercedes-Benz продала свою мережу швидкісних зарядних станцій у Європі французькому оператору Electra. Вартість активів угоди оцінюється у 99 млн євро (близько 111 млн доларів).

Таким чином, німецький автовиробник відмовляється від власної інфраструктури заряджання в Європі та надалі покладатиметься на партнерів.

Про це повідомляє видання Electrive.

До мережі Mercedes-Benz входили 374 швидкісні зарядні порти на 47 локаціях у різних європейських країнах. Тепер усі вони працюватимуть під управлінням Electra. У межах угоди французька компанія отримала статус Premium Partner Mercedes-Benz. Водночас власники електромобілів німецького бренду зможуть заряджати свої автомобілі зі знижкою на понад 5000 станціях Electra, розташованих приблизно у 800 локаціях.

Однією з причин продажу могла стати висока вартість утримання власної інфраструктури. Європейський ринок заряджання електромобілів поступово концентрується навколо великих операторів, яким простіше забезпечувати прибутковість завдяки масштабам мережі. Mercedes-Benz вирішила зосередитися на партнерствах із такими компаніями, як Ionity та Electra, замість самостійного розширення мережі.

Мережу Mercedes-Benz Charging Network запустили лише три роки тому. Компанія планувала встановити понад 10 000 швидкісних зарядних пристроїв у всьому світі до кінця десятиліття. На багатьох станціях використовувалося обладнання потужністю до 400 кВт, а цього року в Європі та Північній Америці з’явилися перші зарядні майданчики з підтримкою потужності до 1000 кВт.