До мережі Mercedes-Benz входили 374 швидкісні зарядні порти на 47 локаціях у різних європейських країнах. Тепер усі вони працюватимуть під управлінням Electra. У межах угоди французька компанія отримала статус Premium Partner Mercedes-Benz. Водночас власники електромобілів німецького бренду зможуть заряджати свої автомобілі зі знижкою на понад 5000 станціях Electra, розташованих приблизно у 800 локаціях.
Однією з причин продажу могла стати висока вартість утримання власної інфраструктури. Європейський ринок заряджання електромобілів поступово концентрується навколо великих операторів, яким простіше забезпечувати прибутковість завдяки масштабам мережі. Mercedes-Benz вирішила зосередитися на партнерствах із такими компаніями, як Ionity та Electra, замість самостійного розширення мережі.
Мережу Mercedes-Benz Charging Network запустили лише три роки тому. Компанія планувала встановити понад 10 000 швидкісних зарядних пристроїв у всьому світі до кінця десятиліття. На багатьох станціях використовувалося обладнання потужністю до 400 кВт, а цього року в Європі та Північній Америці з’явилися перші зарядні майданчики з підтримкою потужності до 1000 кВт.
Продаж європейської мережі не вплине на бізнес Mercedes-Benz у Північній Америці. У США компанія має 748 зарядних портів на 80 локаціях, а в Канаді — ще 62 порти на восьми станціях. Тим часом колишні зарядки Mercedes-Benz у Європі вже інтегрували в мережу Electra, а їхній брендинг і платіжні термінали поступово замінять.