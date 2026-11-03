Часті поломки можуть перетворити навіть вигідну купівлю автомобіля на постійні витрати. Європейська організація OCU опитала понад 85 тисяч водіїв і визначила марки та моделі, які найрідше змушують власників звертатися до сервісу.

Про це пише Motopasion.

Найвищу оцінку отримав Lexus, а серед типів двигунів найкраще себе показали звичайні гібриди.

Які марки та двигуни показали найкращу надійність

У рейтингу OCU японські виробники знову посіли провідні позиції. Перше місце отримав Lexus із 93 балами зі 100.

Далі йдуть Subaru, Toyota та Suzuki — кожна з цих марок набрала по 91 балу.

Ще 89 балів отримали одразу кілька брендів: Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi та Smart.

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Загалом експерти оцінили 39 автовиробників. Найнижчі результати показали MG із 72 балами та Land Rover, який набрав 64 бали.

Дослідження враховувало кількість несправностей, їхню серйозність, пробіг і вік автомобілів. Окремо фахівці порівняли надійність різних силових установок.

Найкращі результати продемонстрували звичайні гібриди, які не потрібно заряджати від електромережі. Натомість дизельні двигуни виявилися проблемнішими, особливо у середньорозмірних і великих кросоверах. У компактних автомобілях їхні показники кращі, але все одно поступаються гібридам.

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Серед причин звернень до сервісу найчастіше фігурують несправності електрики — на них припадає 14% випадків. Ще 9% звернень пов’язані з поломками двигунів внутрішнього згоряння. Далі у списку — проблеми з гальмівною системою.

Найнадійніші моделі в різних класах

OCU також виділила автомобілі, які добре зарекомендували себе в окремих категоріях.