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Які автомобілі найрідше потребують ремонту — новий рейтинг

Технології&Авто
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Lexus
Lexus
Часті поломки можуть перетворити навіть вигідну купівлю автомобіля на постійні витрати. Європейська організація OCU опитала понад 85 тисяч водіїв і визначила марки та моделі, які найрідше змушують власників звертатися до сервісу.
Про це пише Motopasion.
Найвищу оцінку отримав Lexus, а серед типів двигунів найкраще себе показали звичайні гібриди.

Які марки та двигуни показали найкращу надійність

У рейтингу OCU японські виробники знову посіли провідні позиції. Перше місце отримав Lexus із 93 балами зі 100.
Далі йдуть Subaru, Toyota та Suzuki — кожна з цих марок набрала по 91 балу.
Ще 89 балів отримали одразу кілька брендів: Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi та Smart.
Загалом експерти оцінили 39 автовиробників. Найнижчі результати показали MG із 72 балами та Land Rover, який набрав 64 бали.
Дослідження враховувало кількість несправностей, їхню серйозність, пробіг і вік автомобілів. Окремо фахівці порівняли надійність різних силових установок.
Найкращі результати продемонстрували звичайні гібриди, які не потрібно заряджати від електромережі. Натомість дизельні двигуни виявилися проблемнішими, особливо у середньорозмірних і великих кросоверах. У компактних автомобілях їхні показники кращі, але все одно поступаються гібридам.
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Серед причин звернень до сервісу найчастіше фігурують несправності електрики — на них припадає 14% випадків. Ще 9% звернень пов’язані з поломками двигунів внутрішнього згоряння. Далі у списку — проблеми з гальмівною системою.

Найнадійніші моделі в різних класах

OCU також виділила автомобілі, які добре зарекомендували себе в окремих категоріях.
  • Серед великих моделей найменше проблем власникам завдають Lexus IS 300h (2013−2020), Lexus NX (2014−2021) та Toyota RAV4.
  • У компактному класі до переліку надійних автомобілів увійшли бензиновий Audi Q2, гібридний Toyota C-HR (2016−2023) та електричний Kia Niro.
  • Серед невеликих міських машин відзначили Toyota Aygo Cross, гібридні Suzuki Vitara, Ignis і Swift, а також Kia Stonic та електричний BMW i3.
За матеріалами:
Novyny.live
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