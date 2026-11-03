Які авто українці купували найбільше у жовтні (інфографіка)

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Зазначається, що найпопулярнішою маркою місяця знову стала Toyota.
Нагадаємо, ми писали про найдорожчі автомобільні бренди 2026 року. У 2026 році вартість більшості провідних автомобільних брендів світу знизилася. Найбільше серед учасників рейтингу втратила Tesla — 38%, тоді як Ferrari та BYD, навпаки, продемонстрували зростання. Загалом до списку 100 найдорожчих брендів світу увійшли 13 автовиробників.
До трійки лідерів серед автовиробників також потрапили Mercedes-Benz із вартістю бренду $40,8 млрд та BMW — $38,4 млрд. Вони посіли 20-те та 22-ге місця відповідно в загальному рейтингу.
Водночас для більшості українських водіїв авто залишається частиною щоденного життя, однак вартість пального, ремонту та обслуговування дедалі більше впливає на автомобільні звички. Але навіть на тлі зростання витрат українці не відмовляються від автомобілів, а уважніше планують витрати на них. Про це йдеться в результатах нового опитування українських водіїв OLX Запчастини.