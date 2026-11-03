Які авто українці купували найбільше у жовтні (інфографіка)

В Україні в жовтні зареєстрували 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Це на 0,4% більше, ніж у вересні, проте на 37% менше порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Про це пише « Укравтопром ».

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Зазначається, що найпопулярнішою маркою місяця знову стала Toyota.

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Нагадаємо, ми писали про найдорожчі автомобільні бренди 2026 року. У 2026 році вартість більшості провідних автомобільних брендів світу знизилася. Найбільше серед учасників рейтингу втратила Tesla — 38%, тоді як Ferrari та BYD, навпаки, продемонстрували зростання. Загалом до списку 100 найдорожчих брендів світу увійшли 13 автовиробників.

До трійки лідерів серед автовиробників також потрапили Mercedes-Benz із вартістю бренду $40,8 млрд та BMW — $38,4 млрд. Вони посіли 20-те та 22-ге місця відповідно в загальному рейтингу.