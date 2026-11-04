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Apple відкладає плани запуску домашнього робота

Технології&Авто
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Зовні пристрій нагадуватиме настільну лампу Pixar.
Зовні пристрій нагадуватиме настільну лампу Pixar.
Apple відклала випуск свого домашнього робота під внутрішньою назвою J595.
За даними видання The Information, пристрій може з’явитися на ринку лише у 2027 або 2028 році.
Причиною затримки стали проблеми з програмним забезпеченням, хоча апаратна частина нібито готова вже близько двох років.
Інженери Apple, за повідомленнями джерела, намагалися скоротити перелік функцій і зосередитися на базових можливостях — зокрема, відеодзвінках FaceTime та керуванні пристроями розумного дому. Проте програмна складова досі не готова до запуску.

Яким буде домашній робот Apple

J595, за чутками, матиме дисплей діагоналлю близько 9 дюймів, схожий на екран iPad. Його встановлять на тонку роботизовану руку з поворотною основою. Конструкція дозволятиме нахиляти дисплей угору й униз, а також обертати його на 360 градусів. Зовні пристрій нагадуватиме настільну лампу Pixar.
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Для автоматичного стеження за співрозмовником робот нібито використовуватиме набір сенсорів, розпізнавання облич і відстеження голосу. Завдяки цьому екран зможе самостійно повертатися до людини, яка говорить у приміщенні.
Офіційної назви пристрою поки немає. Колишні співробітники Apple, за інформацією джерела, обговорювали варіанти HomeView Ultra та HomeView Max. Вони могли б продовжити лінійку HomeView, до якої належить дисплей для розумного дому вартістю 299 доларів, представлений компанією минулого місяця.

Apple також розробляє фітнес-трекер без екрана

Паралельно Apple нібито розробляє фітнес-трекер без екрана. Однак цей проєкт перебуває лише на стадії технологічного дослідження, тому його комерційний запуск поки зовсім не гарантований.
Такий пристрій мав би конкурувати з браслетами WHOOP і Fitbit Air та орієнтуватися на людей, які хочуть відстежувати фізичну активність без додаткового екрана на зап’ясті.
За матеріалами:
Portaltele
AppleРоботи
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