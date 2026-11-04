Apple відкладає плани запуску домашнього робота

Apple відклала випуск свого домашнього робота під внутрішньою назвою J595.

За даними видання The Information, пристрій може з’явитися на ринку лише у 2027 або 2028 році.

Причиною затримки стали проблеми з програмним забезпеченням, хоча апаратна частина нібито готова вже близько двох років.

Інженери Apple, за повідомленнями джерела, намагалися скоротити перелік функцій і зосередитися на базових можливостях — зокрема, відеодзвінках FaceTime та керуванні пристроями розумного дому. Проте програмна складова досі не готова до запуску.

Яким буде домашній робот Apple

J595, за чутками, матиме дисплей діагоналлю близько 9 дюймів, схожий на екран iPad. Його встановлять на тонку роботизовану руку з поворотною основою. Конструкція дозволятиме нахиляти дисплей угору й униз, а також обертати його на 360 градусів. Зовні пристрій нагадуватиме настільну лампу Pixar.

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Для автоматичного стеження за співрозмовником робот нібито використовуватиме набір сенсорів, розпізнавання облич і відстеження голосу. Завдяки цьому екран зможе самостійно повертатися до людини, яка говорить у приміщенні.

Офіційної назви пристрою поки немає. Колишні співробітники Apple, за інформацією джерела, обговорювали варіанти HomeView Ultra та HomeView Max. Вони могли б продовжити лінійку HomeView, до якої належить дисплей для розумного дому вартістю 299 доларів, представлений компанією минулого місяця.

Apple також розробляє фітнес-трекер без екрана

Паралельно Apple нібито розробляє фітнес-трекер без екрана. Однак цей проєкт перебуває лише на стадії технологічного дослідження, тому його комерційний запуск поки зовсім не гарантований.