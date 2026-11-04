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OpenAI відмовиться від ChatGPT Classic для Windows і macOS

Технології&Авто
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ChatGPT Classic – це попередній офіційний застосунок OpenAI для Windows та macOS
ChatGPT Classic – це попередній офіційний застосунок OpenAI для Windows та macOS
OpenAI припинить підтримку ChatGPT Classic 30 січня 2027 року. Натомість користувачів закликають перейти на нову версію десктопного застосунку, яка об’єднала доступ до ChatGPT, Work і Codex.
Про це пише 9to5mac.

ChatGPT Classic припинить роботу 30 січня

ChatGPT Classic — це попередній офіційний застосунок OpenAI для Windows та macOS, який отримав уточнення із терміном «класичний» після запуску оновленої версії кілька місяців тому із розділенням на режими Chat, Work та Codex.
«Застосунок ChatGPT Classic припинить роботу 30 січня 2027 року, — йдеться у повідомленні, яке OpenAI розіслала поточним користувачам. — Перейдіть на новий ChatGPT, щоб отримати доступ до останніх функцій. Уся ваша історія чатів буде перенесена, тож ви зможете продовжити з того місця, де зупинилися».
Посилання у повідомленні веде на сторінку завантаження з актуальною версією десктопного застосунку ChatGPT.

ChatGPT і Work об’єднають в одній вкладці

Окрім вже доступних функцій, програма незабаром отримає кілька важливих оновлень: зокрема, ChatGPT і Work об’єднають в одній вкладці, щоб користувачі могли переходити від звичайних розмов до складніших завдань без перемикання між режимами.
Новий інтерфейс почнуть тестувати на невеликій групі користувачів у найближчі тижні. Codex, при цьому, залишиться доступним в окремому розділі.

OpenAI планує об’єднати ліміти ChatGPT і Codex

Крім того, OpenAI планує об’єднати ліміти ChatGPT і Codex у спільний пул, що нібито дасть змогу користувачам гнучкіше розподіляти доступні ресурси між різними інструментами.
Компанія уточнює, що витрати ліміту залежатимуть від моделі та завдання: потужніші моделі й складніші завдання використовуватимуть більше доступного обсягу; водночас безлімітний доступ до моделі Instant входитиме до тарифного плану й не витрачатиме спільний ліміт.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIChatGPTЧат бот
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