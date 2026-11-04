Porsche готує 15 ексклюзивних суперкарів вартістю до $15 млн

Porsche планує збільшити прибутки завдяки автомобілям, які створюють за індивідуальними замовленнями. Німецький виробник розширює напрям персоналізації та вже працює над 15 ексклюзивними суперкарами.

Про це розповів віцепрезидент компанії з продуктів та індивідуалізації Александр Фабіг.

Вартість таких машин становитиме від 1,8 млн до 15 млн доларів.

Інших характеристик майбутніх моделей у Porsche поки не розкривають. Імовірно, кожен автомобіль матиме власний дизайн та оснащення відповідно до побажань замовника.

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Націнка на ексклюзивні моделі може зрости до 200%

Окрім розширення лінійки унікальних автомобілів, Porsche хоче зробити цей напрям значно прибутковішим. За словами Фабіга, нині націнка на суперкарах, створених у межах програми персоналізації, сягає 95%. У перспективі компанія прагне збільшити її до 200%.

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Прикладом такого підходу став Porsche Flachbau RS, створений на базі 911 GT2 RS 2018 року. Автомобіль отримав низку ексклюзивних елементів кузова та інтер’єру.

Паралельно виробник розвиває програму заводської реставрації та модернізації своїх моделей. Porsche вже відновила 11 автомобілів Carrera GT, вартість робіт для кожного з яких сягала 784 тис. доларів. У планах компанії — реставрація ще 21 такого автомобіля.