0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Porsche готує 15 ексклюзивних суперкарів вартістю до $15 млн

Технології&Авто
12
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Porsche робить ставку на індивідуальні замовлення
Porsche робить ставку на індивідуальні замовлення
Porsche планує збільшити прибутки завдяки автомобілям, які створюють за індивідуальними замовленнями. Німецький виробник розширює напрям персоналізації та вже працює над 15 ексклюзивними суперкарами.
Про це розповів віцепрезидент компанії з продуктів та індивідуалізації Александр Фабіг.
Вартість таких машин становитиме від 1,8 млн до 15 млн доларів.
Інших характеристик майбутніх моделей у Porsche поки не розкривають. Імовірно, кожен автомобіль матиме власний дизайн та оснащення відповідно до побажань замовника.

Націнка на ексклюзивні моделі може зрости до 200%

Окрім розширення лінійки унікальних автомобілів, Porsche хоче зробити цей напрям значно прибутковішим. За словами Фабіга, нині націнка на суперкарах, створених у межах програми персоналізації, сягає 95%. У перспективі компанія прагне збільшити її до 200%.
Читайте також
Прикладом такого підходу став Porsche Flachbau RS, створений на базі 911 GT2 RS 2018 року. Автомобіль отримав низку ексклюзивних елементів кузова та інтер’єру.
Паралельно виробник розвиває програму заводської реставрації та модернізації своїх моделей. Porsche вже відновила 11 автомобілів Carrera GT, вартість робіт для кожного з яких сягала 784 тис. доларів. У планах компанії — реставрація ще 21 такого автомобіля.
Раніше ми повідомляли, що Porsche прийняла рішення назавжди припинити виробництвокросовера Macan з ДВЗ — найдешевшої моделі компанії та справжнього бестселера бренду.
За матеріалами:
uamotors
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems