IT-компанії можуть повернутися до очних співбесід через зростання випадків шахрайства з ШІ — Finance.ua
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IT-компанії можуть повернутися до очних співбесід через зростання випадків шахрайства з ШІ

Технології&Авто
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IT-компанії можуть повернутися до очних співбесід через зростання випадків шахрайства з ШІ
IT-компанії можуть повернутися до очних співбесід через зростання випадків шахрайства з ШІ
Через стрімке зростання популярності інструментів ШІ для отримання правильних відповідей під час співбесід великі технологічні компанії, включно з Google, розглядають можливість повернення до очних співбесід. Це рішення пов’язане з тим, що платформи на основі штучного інтелекту, такі як Interview Coder, дозволяють кандидатам обходити технічні перевірки під час віртуальних співбесід, пише CNBC.
З переходом до віддаленої роботи та онлайн-співбесід, які стали нормою під час пандемії COVID-19, кандидатам стало простіше використовувати ШІ-асистентів. Такі інструменти можуть генерувати код у режимі реального часу, аналізувати технічні питання та навіть надавати пояснення до відповідей — і все це без відома інтерв’юерів.
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Один із найвідоміших інструментів — Interview Coder, стартап, створений 21-річним студентом Колумбійського університету Чунґіном «Роєм» Лі. Платформа допомагає кандидатам проходити співбесіди у таких компаніях, як Amazon, Meta та TikTok. Втім коли компанії дізнаються про шахрайство кандидатів завдяки ШІ, вони анулюють пропозиції про роботу.
Interview Coder швидко набирає популярність, і компанія прогнозує, що до середини травня її річний дохід сягне $1 мільйона.
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Інші подібні інструменти, такі як Leetcode Wizard, також набирають популярності, і тисячі користувачів стверджують, що отримали роботу завдяки ШІ.
Рекрутери дедалі частіше стикаються з кандидатами, які дають ідеальні відповіді, але не розуміють логіки своїх рішень. Тепер роботодавці звертають увагу на типові ознаки шахрайства, такі як:
  • рухи очей у бік позакадрових ШІ-асистентів;
  • відображення сторонніх додатків у склі окулярів кандидатів;
  • паузи, після яких одразу слідує надто чітка відповідь.
Генрі Кірк, співзасновник стартапу Studio. init, провів віртуальну співбесіду для 700 кандидатів і записав перший раунд. Він виявив, що понад 50% претендентів шахраювали, використовуючи штучний інтелект.
«Я більше не можу довіряти результатам співбесід, — каже Кірк. — Єдиний вихід — повернутися до очного формату.»
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На тлі зростання шахрайства з ШІ генеральний директор Google Сундар Пічаї запропонував повернути очні співбесіди. Під час внутрішньої зустрічі у лютому співробітники Google запитали керівництво, чи варто компанії знову проводити співбесіди в офісі.
«Якщо ми всі працюємо у гібридному форматі, то варто розглянути можливість проведення частини співбесід в офісі, — відповів Пічаї. — Це допоможе кандидатам зрозуміти культуру Google і буде корисно для обох сторін.»
Інші компанії також вживають заходів:
  • Deloitte відновила очні співбесіди для своїх програм у Великій Британії.
  • Anthropic, компанія-розробник ШІ-чатбота Claude, заборонила використання ШІ під час співбесід;
  • Amazon тепер змушує кандидатів підтверджувати, що вони не використовуватимуть ШІ-асистентів.
За матеріалами:
mezha.media
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