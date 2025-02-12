У Франції вивчення ШІ стане обов’язковим курсом шкільної програми — Finance.ua
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У Франції вивчення ШІ стане обов’язковим курсом шкільної програми

Технології&Авто
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У Франції вивчення ШІ стане обов’язковим курсом шкільної програми
У Франції вивчення ШІ стане обов’язковим курсом шкільної програми
Франція впроваджує обов’язкові курси з вивчення штучного інтелекту у школах. Про це оголосила міністерка освіти Франції Елізабет Берн. З нового навчального року ШІ зможуть вивчати онлайн усі учні середньої і старшої школи, повідомляє «Освіторія».
Вивчення інструментів ШІ пропонуватимуть і вчителям. Курс викладатимуть десятьма модулями, онлайн-урок триватиме від 30 хвилин до півтори години, рівень залежатиме від обізнаності студента в предметі.
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Елізабет Борн також анонсувала конкурс проєктів штучного інтелекту, які допоможуть вчителям у підготовці курсу, перевірці і оцінюванні домашніх завдань.

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Міністерство освіти Франції навесні оприлюднить документ щодо етичного використання ШІ в школах. В його підготовці вже беруть участь вчителі, батьки, учні та профспілки. Вчителі зможуть використовувати ШІ для підготовки своїх уроків, але будуть відповідальними за їхній зміст.
Раніше ми повідомляли, що у штаті Арізона (США) розпочалася реєстрація до першої державної онлайн-школи Unbound Academy, в якій учнів повністю навчатиме штучний інтелект. Вперше такий унікальний педагогічний підхід протестували у приватних школах у Техасі та Флориді.
За матеріалами:
Zaxid.net
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