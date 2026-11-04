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Rivian відкликає майже 99 тис. електромобілів у США: що сталося

Технології&Авто
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Rivian відкликає майже 99 тис. електромобілів у США: що сталося
Rivian відкликає майже 99 тис. електромобілів у США: що сталося
Американський виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. відкликає 98 828 тис. автомобілів у США через дефект, що перешкоджає переданню зображення з камер заднього виду.
Про це йдеться в повідомленні американського Національного управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA).
Повідомлення, що з’являється на дисплеї під час руху автомобіля заднім ходом, може блокувати зображення, яке надходить з камер, — це підвищує ризик зіткнення під час паркування та маневрів, зазначає регулятор.
Кампанія з відкликання стосується моделей R1S модельного ряду 2022−2027 років, R1T 2022−2026 років випуску, а також R2 модельного ряду 2027 року.
Для усунення дефекту необхідно оновити програмне забезпечення електромобілів.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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