Скільки робочих місць може замінити штучний інтелект у майбутньому — Finance.ua

Скільки робочих місць може замінити штучний інтелект у майбутньому Сьогодні 06:54 — Технології&Авто

Скільки робочих місць може замінити штучний інтелект у майбутньому

До 70% завдань на робочих місцях, які потребують комп’ютери, можуть бути трансформовані або замінені штучним інтелектом.

Про це йдеться у новій статті Інституту досліджень публічної політики (IPPR) у Лондоні, передає The Independent

За словами експертів Інституту, штучний інтелект, швидше за все, буде мати «сейсмічний вплив» на економіку та суспільство.

Згідно з дослідженням, робочі місця, які залежать від завдань на комп’ютерах, таких як управління проєктами, маркетинг та адміністративна підтримка, ймовірно, будуть змінені через появу штучного інтелекту.

Таким чином, експерти закликають до активнішого втручання уряду в це питання, адже наразі політика щодо штучного інтелекту дуже зосереджена на прискоренні впровадження та безпеки ШІ, а не на його наслідках.

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«Аналіз 22 000 типових завдань, що виконуються працівниками, показав, що до 70% таких ролей можуть бути суттєво трансформовані або замінені штучним інтелектом. У дослідженні зазначається, що найбільший вплив ШІ, ймовірно, матиме на організаційні, стратегічні та аналітичні завдання», — йдеться у матеріалі.

Водночас технологічні керівники запевняють, що мета штучного інтелекту — допомогти працівникам у виконанні завдань та оптимізувати їхнє робоче навантаження, а не замінити їх.

Своєю чергою минулого року IPPR попереджав, що за «найгіршого сценарію» у Великій Британії може бути втрачено до восьми мільйонів робочих місць через розвиток штучного інтелекту.

«Можливості штучного інтелекту розвиваються із запаморочливою швидкістю. Запуск „ШІ-агентів“ показує, що ШІ відрізняється від попередніх технологій. Це не просто інструмент — це актор. Технологія ШІ може мати сейсмічний вплив на економіку та суспільство: вона трансформує робочі місця, знищить старі та створить нові, дасть поштовх розвитку нових продуктів та послуг і дозволить нам робити те, що ми не могли робити раніше. Але з огляду на його величезний потенціал для змін, важливо спрямувати його на допомогу у вирішенні великих суспільних проблем», — наголосив керівник відділу штучного інтелекту в IPPR Карстен Юнг.

За його словами, політика країни має встигнути за наслідками розвитку штучного інтелекту.

«Це вимагає демократичних дебатів і ретельного вивчення того, як розгортається ШІ. Громадськість повинна брати участь у визначенні чітких місій і меж. Обіцянка ШІ вирішити деякі з найбільших проблем людства є спокусливою — ми всі зацікавлені в тому, щоб керувати цим процесом і досягти його», — наголосив дослідник.

УНІАН За матеріалами:

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