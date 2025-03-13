Генеральний директор IBM вважає, що ШІ не замінить програмістів — Finance.ua

Генеральний директор IBM вважає, що ШІ не замінить програмістів 13.03.2025, 00:34 — Технології&Авто

Генеральний директор IBM вважає, що ШІ не замінить програмістів

Глобальна торгівля йде пліч-о-пліч із дозволом зарубіжним талантам перетікати до США, сказав генеральний директор IBM Крішна. Адміністрація та її союзники закликали до посилення обмежень на студентські та робочі візи H-1B, які, за їхнім твердженням, ставлять громадян США в невигідне становище.

«Ми хочемо, щоб люди приїжджали сюди і приносили свій талант, і застосовували його, — сказав Крішна. — І ми хочемо розвивати свій власний талант, але ви не зможете розвивати його так само добре, якщо не привозите найкращих людей з усього світу, щоб наші люди теж могли в них вчитися. Тому ми повинні стати міжнародним центром талантів, і у нас повинна бути політика, яка цьому сприяє».

Під час великого інтерв’ю Крішна торкнувся не тільки геополітики, а й штучного інтелекту, який він вважає цінною технологією, але не панацеєю.

Він не погодився з недавнім прогнозом Даріо Амодеї, генерального директора Anthropic, про те, що в найближчі три-шість місяців 90% коду може бути написане за допомогою ШІ.

«Я думаю, що число буде більше схоже на те, що 20−30% коду може бути написано ШІ — а не 90%», — сказав Крішна. — Чи є якісь дійсно прості варіанти використання? Так, але є настільки ж складне число, де воно дорівнюватиме нулю".

Крішна порівняв дебати про заміну робітників ШІ з ранніми дебатами про заміну математиків і художників калькуляторами і Photoshop. Він визнав, що існують «невирішені» проблеми навколо інтелектуальної власності, коли йдеться про навчання і результати ШІ, але в кінцевому підсумку ця технологія є позитивною — і підсилюючою — силою.

Читайте також Скільки робочих місць може замінити штучний інтелект у майбутньому

«Це інструмент, — сказав Крішна про ШІ. — Якщо якість, яку виробляє кожен, стане кращою з використанням цих інструментів, то навіть для споживача тепер ви споживаєте більш якісні продукти».

Цей інструмент стане дешевшим, передбачив Крішна. Хоча він зазначив, що моделі міркувань, такі як o1 від OpenAI, вимагають великої кількості обчислень і, отже, є енергоємними, він вважає, що ШІ буде використовувати «менше 1%» енергії, яку він використовує сьогодні, завдяки новим технологіям, таким як продемонстровані китайським стартапом ШІ DeepSeek.

«Я думаю, DeepSeek дав нам попередній перегляд того, що можна жити з набагато меншою моделлю, — сказав Крішна. — Тепер усе ще виникає питання, чи потрібні вам дійсно великі моделі, щоб почати?».

Читайте також Штучний інтелект замінить тисячі робочих місць у банківській сфері — Bloomberg

Але хоча ШІ стане товаром, Крішна не впевнений, що він допоможе людству досягти нових знань, вторячи нещодавньому есе співзасновника Hugging Face Томаса Вульфа. Скоріше, Крішна вважає, що квантові обчислення — технологія, в яку IBM вкладає великі кошти, не дарма — стануть ключем до прискорення наукових відкриттів.

«ШІ вчиться на вже створених знаннях, літературі, графіках тощо, — сказав Крішна. — Він не намагається з’ясувати, що буде далі. Я один із тих, хто не вірить, що нинішнє покоління ШІ приведе нас до того, що називається штучним загальним інтелектом, коли ШІ зможе мати всі знання, що будуть повністю достовірними, і відповідати на запитання, які виходять за рамки тих, на які могли відповісти Ейнштейн, Оппенгеймер або всі лауреати Нобелівської премії разом узяті».

Твердження Крішни суперечать словам генерального директора OpenAI Сема Альтмана, який стверджує, що «надрозумний» ШІ стане реальністю протягом найближчих кількох років і може значно прискорити інновації.

Founder За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.