Понад 45% українських компаній вважають, що ШІ підвищує прибутковість бізнесу — опитування
В Україні 32,6% зареєстрованих компаній використовують інструменти аналізу даних, 27,7% застосовують хмарні технології, а 22,4% впроваджують штучний інтелект.
Про це свідчать результати дослідження GEM Україна APS-2024, що було реалізоване в рамках проєкту «Інклюзивна економіка».
При цьому серед щойно заснованих українських бізнесів статистика дещо інша: інструменти аналізу даних використовують 23,4% з них, хмарні технології — 18,6%, а ШІ — 18,4%.
Як ШІ впливає на бізнес
За даними опитування, серед підприємств побутує думка щодо позитивного впливу ШІ-інструментів на низку аспектів ведення бізнесу.
- Позитивний вплив штучного інтелекту на підвищення продуктивності вказали 45,9% функціонуючих підприємств;
- 41,3% функціонуючих бізнесів вважають, що ШІ корисний для управління ризиками;
- 43,3% компаній — що ШІ ефективний для вдосконалення інноваційних продуктів;
- 45,3% представників компаній високо оцінили здатність ШІ підвищити прибутковість бізнесу.
Водночас, серед негативних наслідків використання інструментів ШІ для бізнесу було названо ризики щодо безпеки даних і конфіденційності, опір технологіям з боку власних працівників, порушення ділової етики, зростання витрат і проблеми впровадження цих інструментів.
Інноваційність українського бізнесу
Аналіз даних також показує, що приблизно 30,6% підприємців на ранній стадії функціонування бізнесу планують збільшити використання цифрових технологій для продажів і надання послуг у перші шість місяців своєї роботи.
Згідно з дослідженням, 35,8% респондентів вважають свій бізнес інноваційним. При цьому інноваційними, на думку респондентів, є 17,4% продукції та 18,3% бізнес-послуг в регіоні ведення їх бізнесу.
6,5% продукції та 9,7% послуг, згідно з опитуванням, є інноваційними для країни і лише 2% продуктів і 1,7% послуг — інноваційними для світу.
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