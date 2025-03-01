Понад 45% українських компаній вважають, що ШІ підвищує прибутковість бізнесу — опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 45% українських компаній вважають, що ШІ підвищує прибутковість бізнесу — опитування

Фондовий ринок
11
Понад 45% українських компаній вважають, що ШІ підвищує прибутковість бізнесу — опитування
Понад 45% українських компаній вважають, що ШІ підвищує прибутковість бізнесу — опитування, Фото: freepik
В Україні 32,6% зареєстрованих компаній використовують інструменти аналізу даних, 27,7% застосовують хмарні технології, а 22,4% впроваджують штучний інтелект.
Про це свідчать результати дослідження GEM Україна APS-2024, що було реалізоване в рамках проєкту «Інклюзивна економіка».
Читайте також
При цьому серед щойно заснованих українських бізнесів статистика дещо інша: інструменти аналізу даних використовують 23,4% з них, хмарні технології — 18,6%, а ШІ — 18,4%.

Як ШІ впливає на бізнес

За даними опитування, серед підприємств побутує думка щодо позитивного впливу ШІ-інструментів на низку аспектів ведення бізнесу.
  • Позитивний вплив штучного інтелекту на підвищення продуктивності вказали 45,9% функціонуючих підприємств;
  • 41,3% функціонуючих бізнесів вважають, що ШІ корисний для управління ризиками;
  • 43,3% компаній — що ШІ ефективний для вдосконалення інноваційних продуктів;
  • 45,3% представників компаній високо оцінили здатність ШІ підвищити прибутковість бізнесу.
Водночас, серед негативних наслідків використання інструментів ШІ для бізнесу було названо ризики щодо безпеки даних і конфіденційності, опір технологіям з боку власних працівників, порушення ділової етики, зростання витрат і проблеми впровадження цих інструментів.

Інноваційність українського бізнесу

Аналіз даних також показує, що приблизно 30,6% підприємців на ранній стадії функціонування бізнесу планують збільшити використання цифрових технологій для продажів і надання послуг у перші шість місяців своєї роботи.
Читайте також
Згідно з дослідженням, 35,8% респондентів вважають свій бізнес інноваційним. При цьому інноваційними, на думку респондентів, є 17,4% продукції та 18,3% бізнес-послуг в регіоні ведення їх бізнесу.
6,5% продукції та 9,7% послуг, згідно з опитуванням, є інноваційними для країни і лише 2% продуктів і 1,7% послуг — інноваційними для світу.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.