Понад 45% українських компаній вважають, що ШІ підвищує прибутковість бізнесу — опитування Сьогодні 17:19 — Фондовий ринок

Понад 45% українських компаній вважають, що ШІ підвищує прибутковість бізнесу — опитування, Фото: freepik

В Україні 32,6% зареєстрованих компаній використовують інструменти аналізу даних, 27,7% застосовують хмарні технології, а 22,4% впроваджують штучний інтелект.

Про це свідчать результати дослідження GEM Україна APS-2024, що було реалізоване в рамках проєкту «Інклюзивна економіка».

Читайте також Amazon представив нову версію голосового помічника Alexa+ на базі ШІ

При цьому серед щойно заснованих українських бізнесів статистика дещо інша: інструменти аналізу даних використовують 23,4% з них, хмарні технології — 18,6%, а ШІ — 18,4%.

Як ШІ впливає на бізнес

За даними опитування, серед підприємств побутує думка щодо позитивного впливу ШІ-інструментів на низку аспектів ведення бізнесу.

Позитивний вплив штучного інтелекту на підвищення продуктивності вказали 45,9% функціонуючих підприємств;

штучного інтелекту на підвищення продуктивності вказали 45,9% функціонуючих підприємств; 41,3% функціонуючих бізнесів вважають, що ШІ корисний для управління ризиками;

43,3% компаній — що ШІ ефективний для вдосконалення інноваційних продуктів;

45,3% представників компаній високо оцінили здатність ШІ підвищити прибутковість бізнесу.

Водночас, серед негативних наслідків використання інструментів ШІ для бізнесу було названо ризики щодо безпеки даних і конфіденційності, опір технологіям з боку власних працівників, порушення ділової етики, зростання витрат і проблеми впровадження цих інструментів.

Інноваційність українського бізнесу

Аналіз даних також показує, що приблизно 30,6% підприємців на ранній стадії функціонування бізнесу планують збільшити використання цифрових технологій для продажів і надання послуг у перші шість місяців своєї роботи.

Згідно з дослідженням, 35,8% респондентів вважають свій бізнес інноваційним. При цьому інноваційними, на думку респондентів, є 17,4% продукції та 18,3% бізнес-послуг в регіоні ведення їх бізнесу.

6,5% продукції та 9,7% послуг, згідно з опитуванням, є інноваційними для країни і лише 2% продуктів і 1,7% послуг — інноваційними для світу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.