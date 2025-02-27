Meta планує витратити понад $200 млрд на новий ШІ-кампус — Finance.ua
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Meta планує витратити понад $200 млрд на новий ШІ-кампус

Технології&Авто
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Meta планує витратити понад $200 млрд на новий ШІ-кампус
Meta планує витратити понад $200 млрд на новий ШІ-кампус
Meta розпочала переговори щодо можливого будівництва нового кампусу для центрів обробки даних штучного інтелекту. Вартість проєкту може перевищити $200 млрд.
Про це пише Reuters.
Керівники Meta повідомили розробників центрів обробки даних, що компанія розглядає можливість будівництва кампусу в штатах, включаючи Луїзіану, Вайомінг або Техас.
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Минулого місяця генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія планує витратити до $65 млрд цього року на розширення інфраструктури ШІ.
Для порівняння, Microsoft планує інвестувати близько $80 млрд у 2025 фінансовому році на розвиток центрів обробки даних, тоді як Amazon очікує, що її витрати у 2025 році перевищать $75 млрд.
За матеріалами:
Speka
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