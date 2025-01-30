Meta виплатить Трампу $25 млн за блокування його акаунтів у соцмережах — NYT Сьогодні 12:37

Meta виплатить Трампу $25 млн за блокування його акаунтів у соцмережах — NYT

Компанія Meta погодилася виплатити президенту Трампу $25 млн для врегулювання позову 2021 року, який він подав у звʼязку із зупиненням дії його акаунтів у Facebook та Instagram після штурму Капітолія 6 січня.

Трамп подав до суду на Meta та інші технологічні компанії стверджуючи, що вони неправомірно піддали його цензурі.

У рамках угоди Meta з Трампом приблизно $22 млн підуть на фінансування президентської бібліотеки Трампа, а $3 млн спрямують на оплату судових витрат пана Трампа та інших позивачів, які приєдналися до позову. Meta не визнає правопорушень у рамках угоди.

Крок Meta став значною поступкою з боку великої технологічної компанії та перемогою для Трампа, який раніше критикував платформи соціальних мереж за цензуру, але останнім часом налагодив стосунки з технологічними титанами, зокрема з Марком Цукербергом, генеральним директором Meta.

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Під час телефонної розмови з інвесторами 29 січня, присвяченій квартальним фінансовим результатам Meta, Цукерберг похвалив адміністрацію Трампа за підтримку американських технологічних компаній і «захист наших цінностей».

Він додав: «Це буде важливий рік для переосмислення наших відносин із урядами».

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