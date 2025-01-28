Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok — Finance.ua

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Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok

Фондовий ринок
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Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok
Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok
Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Microsoft веде переговори про придбання застосунку для створення та поширення коротких відео TikTok.
Про це він сказав журналістам у понеділок, передає Reuters.
Трамп зауважив, що хотів би бачити конкуренцію серед потенційних покупців платформи.
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Наголошується, що компанія Microsoft відмовилася від коментарів щодо даного питання. TikTok і ByteDance не відразу відповіли на запит Reuters про коментар.
Зазначається, що це вже другий випадок, коли Microsoft розглядає можливість придбання TikTok.
Стартап Perplexity AI в неділю зробив пропозицію про злиття з TikTok, при цьому уряд США в майбутньому отримає до половини акцій нової компанії, повідомило джерело Reuters.
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Минулого тижня Трамп заявляв, що веде переговори з кількома сторонами щодо купівлі TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє додатку протягом наступних 30 днів.
Нагадаємо, застосунок TikTok припинив роботу у Сполучених Штатах пізно ввечері 18 січня, перед тим, як набула чинності загальнонаціональна заборона платформи.
У квітні минулого року тодішній президент Джо Байден підписав закон, який передбачає заборону TikTok, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. У США побоюються, що Пекін може використовувати застосунок для стеження за американськими користувачами.
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Уже 19 січня доступ до TikTok на території США був відновлений, а Трамп оголосив, що повертає американцям у користування популярну відеоплатформу. Пізніше Трамп підписав указ про відстрочку на 75 днів вступу в силу заборони популярного додатка для коротких відео TikTok.
Згодом генеральний директор General Atlantic Білл Форд (General Atlantic є основним інвестором компанії ByteDance) заявив, що ByteDance укладе угоду з владою США, аби гарантувати, що застосунок залишиться доступним на території країни. Трамп заявляв, що «хотів би, щоб Сполучені Штати мали 50% у спільному бізнесі» в TikTok.
За матеріалами:
Укрінформ
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