TikTok запускає функцію для публікації треків з Spotify та Apple Music — Finance.ua
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TikTok запускає функцію для публікації треків з Spotify та Apple Music

Технології&Авто
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TikTok запускає функцію для публікації треків з Spotify та Apple Music
TikTok запускає функцію для публікації треків з Spotify та Apple Music
TikTok випустив нову функцію «Поділитися в TikTok», яка дозволяє користувачам публікувати треки безпосередньо зі Spotify і Apple Music.
Про це пише Hypebeast.
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Окремими піснями, альбомами та списками відтворення можна ділитися, відображаючись у режимі зеленого екрана або в режимі фото.
Окрім музики, TikTok також дозволить користувачам ділитися іншим потоковим вмістом, таким як подкасти та аудіокниги.
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Весь спільний вміст посилатиметься на оригінальну потокову платформу, на якій він був опублікований.
TikTok уклав партнерські відносини з сервісами потокового передавання для впровадження цієї функції.
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