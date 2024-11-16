TikTok запускає функцію для публікації треків з Spotify та Apple Music — Finance.ua

TikTok запускає функцію для публікації треків з Spotify та Apple Music
TikTok випустив нову функцію «Поділитися в TikTok», яка дозволяє користувачам публікувати треки безпосередньо зі Spotify і Apple Music.
Про це пише Hypebeast.
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Окремими піснями, альбомами та списками відтворення можна ділитися, відображаючись у режимі зеленого екрана або в режимі фото.
Окрім музики, TikTok також дозволить користувачам ділитися іншим потоковим вмістом, таким як подкасти та аудіокниги.
Весь спільний вміст посилатиметься на оригінальну потокову платформу, на якій він був опублікований.
TikTok уклав партнерські відносини з сервісами потокового передавання для впровадження цієї функції.
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