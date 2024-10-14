У Малайзії ТікТок замінив сотні модераторів контенту на ШІ — Finance.ua
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У Малайзії ТікТок замінив сотні модераторів контенту на ШІ

Технології&Авто
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У Малайзії ТікТок замінив сотні модераторів контенту на ШІ
У Малайзії ТікТок замінив сотні модераторів контенту на ШІ
Відеоплатформа «ТіkТоk» почала скорочення працівників, які займалися модерацією контенту у зв’язку з впровадженням інструментів штучного інтелекта в цій діяльності.
Про це повідомляє Reuters.
Два джерела повідомили агенсту, що у Малайзії вирішили скоротити понад 700 робочих місць. Проте «ТіkТоk», що належить китайській Bytedance, пізніше повідомив, що йдеться про менше 500 працівників.
У відповідь на запити Reuters, «ТіkТоk» підтвердив звільнення та заявив, що очікується, що кілька сотень працівників у світі надалі будуть залучені до модерації. «ТikТоk» використовує поєднання автоматизованого виявлення та модераторів людини для перегляду контенту на платформі.
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Компанія також планує більше скорочень наступного місяця, оскільки готується консолідувати деякі свої регіональні операції, повідомило одне з джерел.
«Внесення цих змін є частиною наших постійних зусиль для подальшого зміцнення нашої глобальної операційної моделі для модерації контенту», — заявив прес-секретар «ТіkТоk».
80% контенту, що порушує керівні принципи платформи, тепер вилучається за допомогою автоматизованих технологій, заявив прес-секретар «ТіkТоk».
Скорочення працівників у Малайзії відбувається на тлі посилення регуляторного тиску на глобальні технологічні компанії. Уряд попросив операторів соцмереж подати заявки на отримання ліцензій до 1 січня 2025 року у межах посилення боротьби з кіберзлочинністю.
Малайзія повідомила про різке збільшення шкідливого контенту у соцмережах на початку цього року, і закликала компанії, включно із «ТіkТоk», посилити моніторинг на своїх платформах.
За матеріалами:
detector.media
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