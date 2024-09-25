Корпорація Cisco вдруге за рік оголосила про скорочення штату — Finance.ua

Корпорація Cisco вдруге за рік оголосила про скорочення штату Сьогодні 22:22 — Фондовий ринок

Корпорація Cisco вдруге за рік оголосила про скорочення штату

Американська транснаціональна корпорація Cisco оголосила про скорочення свого штату у світі на ще 7%.

Про це повідомляє CNBC

За даними агентства, це другий масштабний раунд звільнень цього року для Cisco, яка повідомила в лютому, що скорочує 5% своєї робочої сили, або понад 4 тис. робочих місць.

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Станом на кінець 2023-го фінансового року до оголошення перших скорочень у Cisco були працевлаштовані 84,9 тис. співробітників.

Зазначається, що продажі корпорації падають вже третій квартал поспіль. Дохід у четвертому кварталі фінансового року, який закінчився 27 липня, впав на 10% порівняно з 15,2 млрд дол. роком раніше.

Продажі за фінансовий рік впали вперше з 2020 року.

Інтерес до основного бізнесу компанії з продажу мережевого обладнання знижується відтоді, як великі підприємства почали переходити на хмарні сервіси кілька років тому.

У відповідь компанія розширила свій бізнес програмного забезпечення та кібербезпеки, щоб диверсифікувати та збільшити постійний дохід від передплати.

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