Cisco, Google, IBM, Microsoft об'єднують зусилля для розв’язання проблеми впливу ШІ на зайнятість — Finance.ua
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Cisco, Google, IBM, Microsoft об'єднують зусилля для розв’язання проблеми впливу ШІ на зайнятість

Технології&Авто
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Cisco, Google, IBM, Microsoft об'єднують зусилля для розв’язання проблеми впливу ШІ на зайнятість
Cisco, Google, IBM, Microsoft об'єднують зусилля для розв’язання проблеми впливу ШІ на зайнятість
Штучний інтелект кардинально змінить ситуацію на глобальному ринку робочої сили. І щоб допомогти вирішити цю проблему, група найбільших світових технологічних компаній оголосила про створення консорціуму, який зосередиться на робочих місцях, які, найімовірніше, зазнають впливу штучного інтелекту.
До нової групи, яка отримала назву AI-Enabled Information and Communication Technology Workforce Consortium, увійшли Cisco Systems, IBM, Accenture, Microsoft, Google, Intel, SAP SE та інші.
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Створення консорціуму стало можливим завдяки роботі робочої групи Talent for Growth («Таланти для зростання») Ради з торгівлі та технологій між США та Європейським Союзом, яка має на меті надати працівникам доступ до ресурсів, пов’язаних з програмами перекваліфікації, а бізнесу — до кваліфікованих кадрів.
Вибухове зростання штучного інтелекту вже впливає на глобальну робочу силу як трансформаційна технологія, і його наслідки тільки починають відчуватися. Всесвітній економічний форум прогнозує, що протягом наступних п’яти років трансформаційні технології, такі як штучний інтелект, спричинять скорочення 83 мільйонів робочих місць, але натомість створять 69 мільйонів робочих місць, які прийдуть їм на зміну.
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Як зазначається, місія нового консорціуму AI-Enabled Workforce Consortium полягає в тому, щоб надати організаціям знання про вплив штучного інтелекту на робочу силу та забезпечити працівників відповідними навичками.
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