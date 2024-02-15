ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android по всьому світу — Finance.ua

ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android по всьому світу Сьогодні 22:37 — Технології&Авто

ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android по всьому світу

Штучний інтелект Gemini від Google (раніше відомий як Bard) тепер доступний на iOS та Android за межами США.

Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик.

Очікується, що доступ до мобільної версії чат-бота отримають користувачі по всьому світу впродовж кількох днів.

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Gemini почав поширюватися на Android через спеціальний застосунок, на iOS — через кнопку в застосунку Google.

Наразі чат-бот у мобільній версії розмовляє лише англійською, згодом компанія введе підтримку японської та корейської мов, а потім — інших мов.

«Також працюємо над декількома виправленнями моделі. Залишайтеся на зв’язку», — оголосив в X (Twitter) керівник проєкту Gemini Джек Кравчик.

Нагадаємо, корпорація Google перейменувала свій чат-бот Bard на честь нового ШІ, що лежить в його основі, під назвою Gemini, а також запустила платну підписку.

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