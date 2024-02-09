Google перейменовує чат-бота Bard на Gemini і запускає платну підписку — Finance.ua

Google перейменовує чат-бота Bard на Gemini і запускає платну підписку Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Google перейменовує чат-бота Bard на Gemini і запускає платну підписку

Компанія Google перейменувала свого чат-бота Bard на честь нового штучного інтелекту, що лежить в його основі, під назвою Gemini. Клієнти зі США можуть придбати підписку за $19,99 на місяць на доступ до Gemini Advanced, який включає більш потужну модель штучного інтелекту Ultra 1.0.

Про це пише Reuters.

Підписники отримають 2 Тб хмарного сховища, які зазвичай коштують $9,99 на місяць, і незабаром вони отримають доступ до Gemini у Gmail та пакеті підвищення продуктивності Google.

Цей пакет, відомий як план Google One AI Premium, є однією з найкращих відповідей компанії Microsoft і її партнеру OpenAI. Це також показує зростаючу конкуренцію серед споживачів, які тепер мають кілька варіантів платної підписки на ШІ.

Керівник продукту Джек Кравчик заявив, що цільовим ринком є люди, яким потрібна найпотужніша генеративна технологія штучного інтелекту, яка може створювати новий контент та обробляти запити, на які немає очевидної відповіді в Інтернеті.

Компанія заявила, що користувачі Android можуть вибрати Gemini як цифровий помічник за замовчуванням на своїх телефонах, отримуючи до нього доступ через програму, кнопку живлення або сказавши «Hey Google».

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«Коли ви це зробите, це стане одним із найпростіших у світі способів доступу до ШІ», — сказав Кравчик. Gemini також зʼявиться у додатку Google для iPhone, додав він.

За словами Кравчика, станом на четвер Gemini Advanced доступний англійською мовою у 150 країнах. Впровадження Gemini у смартфони, яке розпочнеться у США, наступного тижня розшириться на міжнародному рівні, охопивши Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку та інші регіони з додатковою мовною підтримкою японською та корейською мовами. Користувачі отримують двомісячну пробну підписку безкоштовно.

Що стосується зміни назви, Кравчик сказав, що підхід Google до штучного інтелекту став «зрілішим», що привело Bard до «ери Gemini».

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