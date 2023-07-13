В Україні став доступним штучний інтелект від Google — Bard Сьогодні 11:30

В Україні став доступним штучний інтелект від Google — Bard

Чат-бот зі штучним інтелектом Google Bard відсьогодні доступний для українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час», — йдеться у повідомленні.

Що може Bard?

Bard може відповісти на будь-яке запитання. До того ж вийшли корисні оновлення:

експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit;

можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше;

голосове відтворення відповідей.

Скористатися можна тут

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Федоров наголосив, що штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати та як автоматизувати певні процеси.

«Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим», — відзначив міністр.

Довідка Finance.ua:

Google включився у гонку ШІ, запустивши на початку цього року Bard, свій власний експериментальний чат-бот Bard, який працює на базі LaMDА. Він повинен стати конкурентом для Bing та ChatGPT, але поки, на відміну від цих двох, доступний не скрізь;

щоб отримати доступ до Bard, користувачі можуть підключитися до нього, використовуючи обліковий запис Workspace, який є альтернативою особистим обліковим записам Google.



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