Cisco запустила фонд на 1 млрд доларів для інвестицій у ШІ — Finance.ua

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Cisco запустила фонд на 1 млрд доларів для інвестицій у ШІ

Фондовий ринок
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Cisco запустила фонд на 1 млрд доларів для інвестицій у ШІ
Cisco запустила фонд на 1 млрд доларів для інвестицій у ШІ
Компанія Cisco запустила фонд вартістю $1 млрд для інвестицій у стартапи в галузі штучного інтелекту.
Про це пише Reuters.
У такий спосіб Cisco приєдналася до списку великих технологічних компаній, що поспішають придбати частки в невеликих фірмах, що займаються ШІ.
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Компанія через свій інвестиційний підрозділ інвестує, серед іншого, у Cohere, Mistral AI та Scale AI і вже вклала у фонд майже $200 млн, йдеться у повідомленні.
Стартап Scale AI, що працює з даними штучного інтелекту, оцінюється майже в $14 млрд, тоді як розробники так званих базових моделей Cohere і Mistral ведуть переговори з інвесторами про залучення коштів на суму $5 млрд кожен.
За останні кілька років Cisco здійснила понад 20 придбань та інвестицій у сфері штучного інтелекту, сприяючи розвитку генеративного ШІ та машинного навчання, а також інтеграції штучного інтелекту у своє портфоліо.
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Після того як OpenAI, підтримувана Microsoft, у 2022 році почала гонитву в галузі штучного інтелекту із запуском ChatGPT, кілька технологічних компаній, таких як Meta і Amazon, також інвестували у різні стартапи у сфері ШІ.
На початку року компанії Cisco Systems Inc. і Nvidia Corp. оголосили про партнерство, вони разом пропонуватимуть обладнання та ПЗ для розробки ШІ-моделей.
За словами генерального директора Cisco Чака Роббінса, партнерство з Nvidia надасть підприємствам технології та досвід, необхідні для розгортання рішень штучного інтелекту у великих масштабах.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
Forbes.ua
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