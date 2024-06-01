Знищить бідність та займе 50% робочих місць, — венчурний капіталіст дав прогноз стосовно ШІ Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Знищить бідність та займе 50% робочих місць, — венчурний капіталіст дав прогноз стосовно ШІ

Голова і виконавчий директор Sinovation Ventures Кай-Фу Лі спрогнозував у 2017 році, що штучний інтелект займе 50% робочих місць, потіснивши людей. Водночас він заявив, що технологія знищить бідність.

Про це пише Fortune.

Сьогодні бізнесмен не змінює своєї думки. На нещодавньому форумі Fortune Innovation у Гонконзі він зазначив, що його прогноз був дуже точним.

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Лі переконаний, що ШІ забере робочі місця у чиновників, адміністраторів, менеджерів швидше, ніж у робітників з різних промислових галузей. Він вважає це дуже серйозною проблемою, яку деякі країни почали усвідомлювати і вирішувати.

Проте венчурний капіталіст висловив думку про те, що необхідно заохочувати людей використовувати ШІ і всі інструменти, щоб вони могли вдосконалити свої навички, набути нових знань тощо.

Лі, як і раніше, вірить, що в людях є щось унікальне, є душа, є такі почуття, як співчуття, а у машин цього всього ніколи не буде.

Він вважає важливою навичкою здатність завойовувати довіру інших людей, що досягається за рахунок щирості, командної роботи, обміну думками і високого емоційного коефіцієнта. На це нейромережі не здатні.

«Чи думаю я, що ШІ може це підробити? Так. Чи думаю я, що люди почнуть довіряти „фальшивому“ ШІ, принаймні, протягом наступних 50 років? Ні. Насправді все дуже точно. Люди критикували мене за те, що я був занадто агресивний у 2017, 2018, 2019 роках, і я трохи нервував у той час. Але коли вийшов генеративний ШІ, я думаю, що всі влилися в цю хвилю і вважають темп правильним», — резюмував Лі.

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