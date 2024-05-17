Науковці зі США розробили штучний інтелект, що думає, як людина — Finance.ua

Науковці зі США розробили штучний інтелект, що думає, як людина 17.05.2024, 01:31 — Технології&Авто

Науковці зі США розробили штучний інтелект, що думає, як людина

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили новий метод , який допомагає системам штучного інтелекту виконувати складні завдання. Завдяки цьому ШІ може розмірковувати у трьох областях, включаючи кодування, стратегічне планування та робототехніку.

Такі великі мовні моделі (LLM), як ChatGPT та Claude 3 Opus, обробляють та генерують текст на основі «підказок» людини. За словами дослідників, ці технології покращилися за останні 18 місяців, але обмежені їхньою нездатністю розуміти контекст, а також міркувати, як люди.

Вчені з MIT стверджують, що розв’язали цю проблему, створивши «бібліотеку абстракцій» природною мовою. Вони допоможуть чат-ботам міркувати, вивчати, сприймати та представляти знання так само як і люди.

Вчені докладно описали свої висновки у трьох статтях, опублікованих на сервері препринтів arXiv. Перша бібліотека — Library Induction from Language Observations (LILO) — синтезує, стискає та документує комп’ютерний код. Друга — Action Domain Acquisition (ADA), допомагає ШІ приймати послідовні рішення. Третя структура — Language-Guided Abstraction (LGA) — допомагає роботам краще розуміти довкілля та планувати дії.

Науковці заявили, що три бібліотечні фреймворки використовують нейросимволічні методи. Вони поєднують принципи нейронних мереж та символьної логіки для обробки інформації, навчання та прийняття рішень.

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