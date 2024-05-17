Науковці зі США розробили штучний інтелект, що думає, як людина — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Науковці зі США розробили штучний інтелект, що думає, як людина

Технології&Авто
14
Науковці зі США розробили штучний інтелект, що думає, як людина
Науковці зі США розробили штучний інтелект, що думає, як людина
Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробили новий метод, який допомагає системам штучного інтелекту виконувати складні завдання. Завдяки цьому ШІ може розмірковувати у трьох областях, включаючи кодування, стратегічне планування та робототехніку.
Такі великі мовні моделі (LLM), як ChatGPT та Claude 3 Opus, обробляють та генерують текст на основі «підказок» людини. За словами дослідників, ці технології покращилися за останні 18 місяців, але обмежені їхньою нездатністю розуміти контекст, а також міркувати, як люди.

Читайте також: Нейромережі для бізнесу 2024. Що вміє штучний інтелект?

Вчені з MIT стверджують, що розв’язали цю проблему, створивши «бібліотеку абстракцій» природною мовою. Вони допоможуть чат-ботам міркувати, вивчати, сприймати та представляти знання так само як і люди.
Вчені докладно описали свої висновки у трьох статтях, опублікованих на сервері препринтів arXiv. Перша бібліотека — Library Induction from Language Observations (LILO) — синтезує, стискає та документує комп’ютерний код. Друга — Action Domain Acquisition (ADA), допомагає ШІ приймати послідовні рішення. Третя структура — Language-Guided Abstraction (LGA) — допомагає роботам краще розуміти довкілля та планувати дії.
Науковці заявили, що три бібліотечні фреймворки використовують нейросимволічні методи. Вони поєднують принципи нейронних мереж та символьної логіки для обробки інформації, навчання та прийняття рішень.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.