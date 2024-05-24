EasyJet впроваджує штучний інтелект для управління польотами — Finance.ua

EasyJet впроваджує штучний інтелект для управління польотами
EasyJet, одна з провідних авіакомпаній Великої Британії, встановила штучний інтелект для оптимізації управління своїми польотами.
Про це повідомляє TechTimes.
EasyJet є одним із найпопулярніших авіаоператорів в Європі, і дані свідчать про те, що він здійснює близько 2000 рейсів щодня.
Співробітники EasyJet використовують ШІ за допомогою спеціального генеративного інструменту ШІ під назвою Jetstream. Персонал і пілоти використовують цей інструмент для вирішення проблем, які виникають під час виконання завдань.
За словами авіакомпанії, цей інструмент може конкретно допомогти персоналу визначити, який екіпаж і скільки потрібно для конкретних операцій, і переконатися, що потрібний літак знаходиться на правильному маршруті.
Крім того, штучний інтелект також пропонує розподіл пілотів і кабінного екіпажу, види їжі, яку слід подавати на конкретних маршрутах польотів, допомагає в плануванні технічного обслуговування літаків і навіть покращує взаємодію з клієнтами.
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