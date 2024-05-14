ОАЕ представили нову модель штучного інтелекту Falcon 2 — Finance.ua
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ОАЕ представили нову модель штучного інтелекту Falcon 2

Технології&Авто
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ОАЕ представили нову модель штучного інтелекту Falcon 2
ОАЕ представили нову модель штучного інтелекту Falcon 2
Урядовий дослідницький інститут в Об'єднаних Арабських Еміратах у понеділок випустив нову модель штучного інтелекту із відкритим кодом Falcon 2.
Про це повідомляє Reuters.
Інститут заявив про випуск серії моделі Falcon 2: Fancon 2 11B, текстової моделі, та Falcon 2 11B VLM, моделі «зір-мова», яка здатна генерувати текстовий опис завантаженого зображення.
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Моделі штучного інтелекту Falcon 2 з’явилися у той момент, коли компанії та країни намагаються розробити власні великі мовні моделі ШІ після виходу ChatGPT від OpenAI у 2022 році, йдеться у матеріалі.
Генеральний секретар Дослідницької ради передових технологій країни Фейсал Аль Баннаї сказав, що ОАЕ демонструють свою здатність бути головним гравцем у сфері штучного інтелекту. Він додав, що оптимістично налаштований щодо продуктивності Fancon 2, і що вже розроблюють третє покоління цієї моделі - Falcon 3.
За матеріалами:
Укрінформ
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