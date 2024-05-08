Microsoft створила модель штучного інтелекту на базі GPT-4 для спецслужб США — Finance.ua
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Microsoft створила модель штучного інтелекту на базі GPT-4 для спецслужб США

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Microsoft розробила генеративну модель штучного інтелекту на основі GPT-4 спеціально для американських спецслужб. Вона працює без підключення до інтернету, пише Ars Technica.
Як повідомляється, це — перший випадок, коли Microsoft запустила мовну модель у захищеному середовищі, щоб дозволити агентствам аналізувати надсекретну інформацію без ризиків витоку.
Нова модель, яка ще не має публічної назви, відповідає інтересу спецслужб для використання генеративного ШІ з метою обробки секретної інформації, зменшуючи при цьому ризики витоку даних або спроб злому.
Вільям Чаппелл, технічний директор Microsoft зі стратегічних місій і технологій, повідомив, що розробка нової системи включала 18 місяців роботи над модифікацією суперкомп’ютера зі штучним інтелектом.
Модифікована модель GPT-4 призначена для читання файлів, наданих користувачами, але не має доступу до мережі.
«Це перший випадок, коли ми маємо ізольовану версію — ізольована означає, що вона не підключена до інтернету — і перебуває в спеціальній мережі, доступ до якої має лише уряд США», — сказав Чаппелл в інтерв'ю Bloomberg.
GPT-4 — це велика мовна модель (LLM), створена OpenAI. Одним із серйозних недоліків використання GPT-4 для аналізу важливих даних є те, що вона потенційно може вигадувати факти та робити хибні висновки.
Оскільки навчені нейронні мережі ШІ не є базами даних і оперують статистичними ймовірностями, вони є поганими фактичними ресурсами, якщо їх не доповнити зовнішнім доступом до інформації з іншого джерела за допомогою такої техніки, як генерація розширеного пошуку (RAG).
За матеріалами:
mezha.media
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