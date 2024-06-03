Nvidia представила нові чипи для ШІ — Finance.ua

Nvidia представила нові чипи для ШІ Сьогодні 23:11 — Технології&Авто

Nvidia представила нові чипи для ШІ

Співзасновник, президент і головний виконавчий директор корпорації Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія планує щорічно оновлювати свої чипи для штучного інтелекту. Він анонсував чіп Blackwell Ultra на 2025 рік і платформу наступного покоління під назвою Rubin на 2026 рік, пише Bloomberg.

Напередодні виставки Computex у Тайвані компанія Nvidia, що є найдорожчим виробником мікросхем, також представила нові інструменти та моделі програмного забезпечення. Nvidia розглядає розвиток генеративного штучного інтелекту як нову промислову революцію та очікує відігравати важливу роль у переході технології на персональні комп’ютери, каже Хуанг.

Майбутня платформа Rubin AI використовуватиме використовуватиме HBM 4 , наступну ітерацію основної пам’яті з високою пропускною здатністю. Інші характеристики чипів не розголошують.

Також Bloomberg пише, що наразі виробники комп’ютерів намагаються додати більше функцій штучного інтелекту до своїх машин.

Корпорація Microsoft та її партнери з апаратного забезпечення використовують Computex, щоб продемонструвати нові ноутбуки з удосконаленнями ШІ під брендом Copilot+. Більшість цих пристроїв, які надходять на ринок, засновані на новому типі процесора, який дозволить їм працювати довше на одному заряді акумулятора, наданому конкурентом Nvidia Qualcomm Inc.

Щоб допомогти виробникам програмного забезпечення надати більше нових можливостей ПК, Nvidia пропонує інструменти та попередньо навчені моделі ШІ. Вони вирішуватимуть складні завдання, наприклад вирішувати, чи обробляти дані на самій машині, чи надсилати їх до центру обробки даних через інтернет.

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Хуанг також зазначив, що раніше оголошені продукти Nvidia, такі як Spectrum X для мереж і Nvidia Inference Microservices — або NIM, які президент Nvidia назвав «AI in the box» — тепер загальнодоступні та широко застосовуються. Йдеться про набір проміжного програмного забезпечення та моделей, які допомагають компаніям швидше розгортати служби штучного інтелекту, не турбуючись про базову технологію. Проте компанії, які їх розгортають, повинні платити Nvidia плату за використання.

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