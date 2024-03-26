NVIDIA випустила платформу для створення гуманоїдних роботів — Finance.ua

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NVIDIA випустила платформу для створення гуманоїдних роботів

Технології&Авто
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NVIDIA випустила платформу для створення гуманоїдних роботів
NVIDIA випустила платформу для створення гуманоїдних роботів
NVIDIA оголосила про запуск нової платформи штучного інтелекту GR00T, орієнтованої на розробку програмного забезпечення для гуманоїдних роботів.
За словами генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), створення базових моделей штучного інтелекту для гуманоїдів є одним із найцікавіших завдань у цій галузі.
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GR00T має стати універсальною платформою для навчання таких роботів. Для роботи з GR00T NVIDIA також представила новий комп’ютер Jetson Thor із графічним процесором продуктивністю 800 терафлопс для обробки генеративних моделей штучного інтелекту.
Крім GR00T, на конференції GTC NVIDIA анонсувала програми Isaac Manipulator для робототехнічних маніпуляторів та Isaac Perceptor для тривимірного зору автономних мобільних роботів.
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Очікується, що найближчими роками розгорнеться конкурентна боротьба між гуманоїдними роботами та мобільними маніпуляторами, і NVIDIA прагне зайняти свою нішу в цьому сегменті, що швидко зростає.
За матеріалами:
hi-tech.ua
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