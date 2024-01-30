Білл Гейтс назвав найкращих гуманоїдних роботів — Finance.ua

Білл Гейтс назвав найкращих гуманоїдних роботів Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Білл Гейтс назвав найкращих гуманоїдних роботів

Один із найвідоміших технологічних лідерів — Білл Гейтс — поділився списком «передових робототехнічних стартапів і лабораторій», які його надихають. Серед них три компанії, які займаються створенням людиноподібних роботів.

Найвідоміша — це Agility та її робот Digit , який менше за всіх інших нагадує людину. У списку також присутні виробник Apollo — компанія Apptronik, і лабораторія RoMeLa з UCLA — розробник робота-футболіста ARTEMIS.

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«Що корисніше: кілька роботів, кожен з яких може виконувати одне завдання знову і знову, або один робот, який може робити кілька завдань і постійно вчитися нового? Для Apptronik, стартапу з Остіна, який був створений на базі робототехнічної лабораторії в Університеті Техасу, відповідь очевидна. Тому вони розробляють „універсальних“ гуманоїдних двоногих роботів, таких як Apollo, які можуть бути запрограмовані для виконання широкого спектра завдань — від перенесення коробок на фабриці до допомоги по дому», — заявив Гейтс про Apptronik.

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Digit наразі випереджає інших за кількістю реалізованих проектів, включно з нещодавнім експериментом з експлуатацією роботів на складах Amazon, який допоміг підготувати ґрунт для угоди Figure з BMW.

Серед інших компаній, згаданих у статті, є фірми, що розробляють інструменти роботичного сприйняття — Field AI і Tevel, яка будує дрони для збору яблук.

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