Білл Гейтс назвав найкращих гуманоїдних роботів — Finance.ua

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Білл Гейтс назвав найкращих гуманоїдних роботів

Технології&Авто
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Білл Гейтс назвав найкращих гуманоїдних роботів
Білл Гейтс назвав найкращих гуманоїдних роботів
Один із найвідоміших технологічних лідерів — Білл Гейтс — поділився списком «передових робототехнічних стартапів і лабораторій», які його надихають. Серед них три компанії, які займаються створенням людиноподібних роботів.
Найвідоміша — це Agility та її робот Digit, який менше за всіх інших нагадує людину. У списку також присутні виробник Apollo — компанія Apptronik, і лабораторія RoMeLa з UCLA — розробник робота-футболіста ARTEMIS.

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«Що корисніше: кілька роботів, кожен з яких може виконувати одне завдання знову і знову, або один робот, який може робити кілька завдань і постійно вчитися нового? Для Apptronik, стартапу з Остіна, який був створений на базі робототехнічної лабораторії в Університеті Техасу, відповідь очевидна. Тому вони розробляють „універсальних“ гуманоїдних двоногих роботів, таких як Apollo, які можуть бути запрограмовані для виконання широкого спектра завдань — від перенесення коробок на фабриці до допомоги по дому», — заявив Гейтс про Apptronik.
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Digit наразі випереджає інших за кількістю реалізованих проектів, включно з нещодавнім експериментом з експлуатацією роботів на складах Amazon, який допоміг підготувати ґрунт для угоди Figure з BMW.
Серед інших компаній, згаданих у статті, є фірми, що розробляють інструменти роботичного сприйняття — Field AI і Tevel, яка будує дрони для збору яблук.
За матеріалами:
noworries
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