Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю — Finance.ua

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю Сьогодні 05:02 — Світ

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю

Чжан Імін, 41-річний засновник ByteDance, став найзаможнішою людиною Китаю за версією щорічного рейтингу Hurun China Rich List. Його особисті статки оцінюються у $49,3 млрд. Він став 18-ю особою, яка очолила цей престижний список за 26 років його існування.

Про це пише Reuters.

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Чжан Імін, який залишив посаду генерального директора ByteDance 2021 року, обійшов попереднього лідера — магната з виробництва бутельованої води Чжун Шаньшаня, чиї статки зменшилися на 24% - до $47,9 млрд.

Незважаючи на юридичні суперечки щодо активів у США, глобальний дохід ByteDance зріс торік на 30% - до $110 млрд.

Третє місце посів засновник Tencent Поні Ма, а творець PDD Holdings Колін Хуан опустився на четверту позицію.

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Загальна кількість мільярдерів у списку скоротилася на 142 особи — до 753, що на третину менше від пікового показника 2021 року.

За словами голови Hurun Report Руперта Хугеверфа, найбільших втрат зазнав сектор нерухомості, тоді як споживча електроніка демонструє стрімке зростання.

Виробники сонячних панелей, літієвих батарей і електромобілів переживають складні часи через посилення конкуренції та загрозу тарифів.

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