Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю

Світ
0
Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю
Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю
Чжан Імін, 41-річний засновник ByteDance, став найзаможнішою людиною Китаю за версією щорічного рейтингу Hurun China Rich List. Його особисті статки оцінюються у $49,3 млрд. Він став 18-ю особою, яка очолила цей престижний список за 26 років його існування.
Про це пише Reuters.
Читайте також
Чжан Імін, який залишив посаду генерального директора ByteDance 2021 року, обійшов попереднього лідера — магната з виробництва бутельованої води Чжун Шаньшаня, чиї статки зменшилися на 24% - до $47,9 млрд.
Незважаючи на юридичні суперечки щодо активів у США, глобальний дохід ByteDance зріс торік на 30% - до $110 млрд.
Третє місце посів засновник Tencent Поні Ма, а творець PDD Holdings Колін Хуан опустився на четверту позицію.
Читайте також
Загальна кількість мільярдерів у списку скоротилася на 142 особи — до 753, що на третину менше від пікового показника 2021 року.
За словами голови Hurun Report Руперта Хугеверфа, найбільших втрат зазнав сектор нерухомості, тоді як споживча електроніка демонструє стрімке зростання.
Виробники сонячних панелей, літієвих батарей і електромобілів переживають складні часи через посилення конкуренції та загрозу тарифів.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.