Власник TikTok створює новий штучний інтелект з використанням чипів Huawei — Finance.ua
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Власник TikTok створює новий штучний інтелект з використанням чипів Huawei

Фондовий ринок
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Китайська компанія ByteDance планує розробити модель штучного інтелекту, навчену за допомогою чипів, створених її співвітчизником Huawei. У 2022 році США почали обмежувати експорт передових чипів для штучного інтелекту (зокрема від Nvidia) до Китаю. На цьому тлі ByteDance прискорила власну розробку і почала орієнтуватися на китайських постачальників чипів.
Наступним кроком компанії, як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, буде створення нової моделі штучного інтелекту за допомогою чипів Huawei Ascend 910B.
Відомо, що ByteDance замовила для цього понад 100 000 чипів Ascend 910B цього року, але до липня отримала менш як 30 тисяч. Компанія вже використовує ці чипи — в основному для логічних завдань з невеликою обчислювальною потужністю.
Поточна технологія штучного інтелекту ByteDance використовується у її флагманській моделі, запущеній у серпні 2023 року та перейменованій у чат-бот Doubao, а також у багатьох інших програмах, включаючи інструмент для перетворення тексту у відео Jimeng. Наразі невідомо, коли буде випущено нову модель. Компанія стикнулася з проблемами із визначенням термінів через недостатню потужність і обмежену кількість чипів.
За матеріалами:
ua.news
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