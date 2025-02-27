Amazon представив нову версію голосового помічника Alexa+ на базі ШІ — Finance.ua

Amazon представив нову версію голосового помічника Alexa+ на базі ШІ Сьогодні 22:42 — Технології&Авто

Amazon представив нову версію голосового помічника Alexa+ на базі ШІ

Компанія Amazon.com Inc. перезавантажила свого голосового помічника Alexa+ за допомогою штучного інтелекту. Amazon представила Alexa більше десяти років тому.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Amazon намагається наздогнати конкурентів в області генеративного ШІ, оскільки Google, Microsoft і OpenAI вже привернули увагу користувачів до своїх чат-ботів.

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Компанія називає Alexa+ помічником наступного покоління, який працює на основі генеративного штучного інтелекту. Він дає докладні відповіді, що відповідають запитам, і займається всім, від планування проектів до вирішення повсякденних завдань — через природну розмову.

Зазначається, що Alexa+ може брати участь у природних і плавних розмовах, які здаються справжніми. ШІ-помічник розуміє контекст і значення слів.

«Alexa+ навчається у вас, і чим більше ви її використовуєте, тим більш персоналізованою вона стає — розуміючи все: від ваших улюблених розваг до харчових уподобань вашої родини…» — сказано у повідомленні.

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Помічник може займатися різними задачами: від планування зустрічей, покупки подарунків до організації поїздок та допомоги у навчанні.

Користувачі можуть використовувати Alexa+ будь-де, від пристроїв Echo та мобільного додатка Alexa до нового веб-браузера.

Новий помічник коштує $19,99 на місяць, але є безкоштовним для учасників Prime. Помічник стане доступним у США протягом наступних кількох тижнів.

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