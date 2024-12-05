Amazon анонсувала власний набір моделей Nova AI — Finance.ua

Amazon анонсувала власний набір моделей Nova AI Сьогодні 01:42 — Фондовий ринок

Amazon анонсував серію нових базових моделей штучного інтелекту під новим брендом «Nova», які будуть доступні як частина бібліотеки моделей Amazon Bedrock в AWS.

Наразі доступні три моделі «розуміння», повідомляє Amazon у своєму блозі:

Amazon Nova Micro, текстова модель, яка «оптимізована для швидкості та вартості».

Amazon Nova Lite, «дуже дешева» мультимодальна модель, яка може приймати зображення, відео та текст для створення тексту.

Amazon Nova Pro, «високопродуктивна» мультимодальна модель.

Компанія також готує модель під назвою Amazon Nova Premier, яка, за її словами, стане «нашою найпродуктивнішою мультимодальною моделлю для складних міркувальних завдань». Amazon планує зробити Nova Premier доступною «на початку 2025 року».

Amazon також випускає моделі генерації контенту: Amazon Nova Canvas, модель для створення зображень, і Amazon Nova Reel, модель для створення відео. Компанія заявляє, що ці моделі мають «можливості нанесення водяних знаків», щоб «сприяти відповідальному використанню штучного інтелекту». Як приклад того, що можливо з Nova Reel, Amazon поділився цією жартівливою рекламою підробленого бренду макаронних виробів.

Пізніше, у 2025 році, Amazon планує випустити модель «голос до голосу» та «власну мультимодальну модель для мультимодальних перевезень», згідно з повідомленням у блозі.

Amazon анонсувала ці нові моделі на конференції AWS re: Invent, яка зараз проходить у Лас-Вегасі. На виставці компанія також повідомила, що будує величезний обчислювальний кластер штучного інтелекту, який спирається на свої чіпи Trainium 2 у партнерстві з Anthropic (в яку вона інвестувала 8 мільярдів доларів). «Очікується, що після завершення будівництва це буде найбільший у світі обчислювальний кластер штучного інтелекту, на якому Anthropic зможе будувати і розгортати свої майбутні моделі», — заявили в Amazon.

Компанія, як і багато інших великих технологічних гравців, поспішає випускати нові продукти та функції ШІ, щоб випередити нові компанії, такі як OpenAI. Перевага Amazon полягає в тому, що значна частина інтернет-інфраструктури вже працює на базі AWS — великі підприємства можуть з більшою охотою використовувати ШІ-продукти Amazon, оскільки компанія вже має надійну репутацію. Сьогодні на re: Invent навіть з’явився керівник Apple, щоб розповісти про те, як компанія покладається на власні мікросхеми штучного інтелекту від Amazon.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.