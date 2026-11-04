Чи зростуть тарифи на комуналку після рекомендацій МВФ: позиція Міненерго

Рекомендації МВФ щодо поступового підвищення тарифів на газ і світло не означають, що українцям найближчим часом доведеться платити більше. У Міністерстві енергетики заявили, що мораторій на підвищення цін залишається чинним, а змінювати систему тарифоутворення можна буде лише після завершення воєнного стану.

Що планують змінити

У Міненерго пояснили , що Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору.

Одним із головних напрямів документа стане захист домогосподарств від фінансового навантаження. Зокрема:

уряд працює над удосконаленням системи адресної допомоги у вигляді субсидій і пільг;

також разом із міжнародними партнерами планують створити єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки. Вона має об’єднати рахунки за комунальні послуги та інформацію про державну підтримку в одному інтерфейсі й інтегруватися з державними реєстрами на базі «Дії».

У відомстві наголосили, що адресна соціальна підтримка має стати першим етапом перетворень.

«Спочатку дієва модель підтримки українських родин, і лише потім — зміни в ціноутворенні», — зазначили в міністерстві.

Що означають рекомендації МВФ

У Міненерго пояснили, що технічний звіт МВФ містить оцінку української системи енергетичних субсидій та кілька можливих сценаріїв її реформування. Розрахунки базуються, зокрема, на структурі споживання домогосподарств за 2021 рік.

У відомстві підкреслили, що наведені у звіті сценарії є аналітичними розрахунками, а не зобов’язаннями України. Вони не передбачають негайного підвищення тарифів.

Дорожня карта енергетичної реформи від Міненерго також охоплюватиме відновлення стійкості енергосистеми після російських атак, оздоровлення енергетичних ринків і вдосконалення корпоративного управління державними енергетичними компаніями.

Розробка документа є частиною міжнародних зобов’язань України та її інтеграції до європейського енергетичного ринку. У Міненерго зазначили, що реформа має допомогти наблизити українську енергетику до європейських стандартів і сприяти вступу країни до ЄС.