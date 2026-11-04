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Чи зростуть тарифи на комуналку після рекомендацій МВФ: позиція Міненерго

Особисті фінанси
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Підрахунок комунальних тарифів
Підрахунок комунальних тарифів
Рекомендації МВФ щодо поступового підвищення тарифів на газ і світло не означають, що українцям найближчим часом доведеться платити більше. У Міністерстві енергетики заявили, що мораторій на підвищення цін залишається чинним, а змінювати систему тарифоутворення можна буде лише після завершення воєнного стану.

Що планують змінити

У Міненерго пояснили, що Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору.
Одним із головних напрямів документа стане захист домогосподарств від фінансового навантаження. Зокрема:
  • уряд працює над удосконаленням системи адресної допомоги у вигляді субсидій і пільг;
  • також разом із міжнародними партнерами планують створити єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки. Вона має об’єднати рахунки за комунальні послуги та інформацію про державну підтримку в одному інтерфейсі й інтегруватися з державними реєстрами на базі «Дії».
У відомстві наголосили, що адресна соціальна підтримка має стати першим етапом перетворень.
«Спочатку дієва модель підтримки українських родин, і лише потім — зміни в ціноутворенні», — зазначили в міністерстві.

Що означають рекомендації МВФ

У Міненерго пояснили, що технічний звіт МВФ містить оцінку української системи енергетичних субсидій та кілька можливих сценаріїв її реформування. Розрахунки базуються, зокрема, на структурі споживання домогосподарств за 2021 рік.
У відомстві підкреслили, що наведені у звіті сценарії є аналітичними розрахунками, а не зобов’язаннями України. Вони не передбачають негайного підвищення тарифів.
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Дорожня карта енергетичної реформи від Міненерго також охоплюватиме відновлення стійкості енергосистеми після російських атак, оздоровлення енергетичних ринків і вдосконалення корпоративного управління державними енергетичними компаніями.
Розробка документа є частиною міжнародних зобов’язань України та її інтеграції до європейського енергетичного ринку. У Міненерго зазначили, що реформа має допомогти наблизити українську енергетику до європейських стандартів і сприяти вступу країни до ЄС.
Раніше ми повідомляли, що у МВФ стверджують, що Україна щороку витрачає мільярди гривень на стримування цін на газ та електроенергію для населення. Через це і радять поступово підвищити тарифи. Розглядалися два сценарії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиКомунальні послуги
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