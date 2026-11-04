Головна конференція року про інвестування вже зовсім скоро: якою буде «Жити на відсотки 2026»

Професійні інвестори, початківці та всі, хто хоче розібратися у дієвих інвестиційних інструментах та зрозуміти, як отримувати стабільний пасивний дохід, зустрінуться 14 листопада на конференції «Жити на відсотки». Івент пройде у Києві та запрошує доєднатися всіх охочих.

Безпека на першому місці

Захід традиційно відбудеться в Києві. Однак через те, що безпекова ситуація у столиці складна, конференція пройде у двох форматах — офлайн і онлайн. Наживо її проведуть в залі-укритті. Там всі гості та учасники будуть у безпеці, а сам захід вдасться провести чітко за програмою, адже не буде потреби робити перерви через повітряні тривоги.

Онлайн-формат стане зручним для тих, хто не зможе долучитися наживо. Учасники прослухають виступи спікерів у режимі реального часу, а потім отримають запис трансляції конференції і доступ до матеріалів спікерів.

Крім того, організатори передбачили особливі умови участі для військовослужбовців. Вони можуть отримати запрошення безкоштовно, пройшовши коротку реєстрацію на сайті івенту.

Важливою частиною заходу стане благодійний збір, до якого зможуть долучитися гості, учасники та всі охочі. Кошти спрямують Загону безпілотних систем спеціального призначення «Рокіт» на купівлю квадроциклів з евакуаційними причепами. Задонатити можна під час проведення конференції або ж на сторінці івенту

Теми та спікери

«Жити на відсотки» — івент для тих, хто хоче зробити крок на зустріч успішному інвестуванню. Він стане в нагоді як початківцям, так і тим, хто вже має активи в своєму інвестиційному портфелі та хоче ефективно ними управляти.

Серед тем цьогорічної конференції:

У що вірять і у що інвестують українці у 2026 році: зміна цінностей, звичок і критеріїв прийняття рішень;

Макроекономічний фундамент на 2026 рік;

Інвестиційний ринок України: дефіцит капіталу чи дефіцит можливостей?;

Системне мислення у фінансах: як перестати вгадувати й почати аналізувати;

Що таке токенізація і як на ній заробити?;

Інвестиції в Україні з малим чеком: де шукати дохідність з мінімальним ризиком;

$500 на місяць з інвестицій: скільки потрібно капіталу і часу.

Ці та інші питання піднімуть спікери — експерти ринку, які зможуть не лише поділитися теоретичними знаннями, але й власним досвідом інвестування. Спікерами цьогоріч будуть: інвестиційний банкір Сергій Фурса, засновник Advanter Group Андрій Длігач, інвестиційний радник та лектор у Біржевому університеті Анатолій Ільченко, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, керуючий активами в групі ICU Владислав Свистунов, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман та інші.

Чекаємо вас на «Жити на відсотки», щоб ви за один день могли зрозуміти, з чого почати інвестувати, куди можна вкладати гроші, як оцінювати та попереджати ризики, як розподіляти гроші поміж активами. Ці та ще більше інсайдів дізнайтеся вже 14 листопада!