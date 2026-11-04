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Головна конференція року про інвестування вже зовсім скоро: якою буде «Жити на відсотки 2026»

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Головна конференція року про інвестування вже зовсім скоро: якою буде «Жити на відсотки 2026»
Головна конференція року про інвестування вже зовсім скоро: якою буде «Жити на відсотки 2026»
Професійні інвестори, початківці та всі, хто хоче розібратися у дієвих інвестиційних інструментах та зрозуміти, як отримувати стабільний пасивний дохід, зустрінуться 14 листопада на конференції «Жити на відсотки». Івент пройде у Києві та запрошує доєднатися всіх охочих.

Безпека на першому місці

Захід традиційно відбудеться в Києві. Однак через те, що безпекова ситуація у столиці складна, конференція пройде у двох форматах — офлайн і онлайн. Наживо її проведуть в залі-укритті. Там всі гості та учасники будуть у безпеці, а сам захід вдасться провести чітко за програмою, адже не буде потреби робити перерви через повітряні тривоги.
Онлайн-формат стане зручним для тих, хто не зможе долучитися наживо. Учасники прослухають виступи спікерів у режимі реального часу, а потім отримають запис трансляції конференції і доступ до матеріалів спікерів.
Крім того, організатори передбачили особливі умови участі для військовослужбовців. Вони можуть отримати запрошення безкоштовно, пройшовши коротку реєстрацію на сайті івенту.
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✅ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Важливою частиною заходу стане благодійний збір, до якого зможуть долучитися гості, учасники та всі охочі. Кошти спрямують Загону безпілотних систем спеціального призначення «Рокіт» на купівлю квадроциклів з евакуаційними причепами. Задонатити можна під час проведення конференції або ж на сторінці івенту.

Теми та спікери

«Жити на відсотки» — івент для тих, хто хоче зробити крок на зустріч успішному інвестуванню. Він стане в нагоді як початківцям, так і тим, хто вже має активи в своєму інвестиційному портфелі та хоче ефективно ними управляти.
Серед тем цьогорічної конференції:
  • У що вірять і у що інвестують українці у 2026 році: зміна цінностей, звичок і критеріїв прийняття рішень;
  • Макроекономічний фундамент на 2026 рік;
  • Інвестиційний ринок України: дефіцит капіталу чи дефіцит можливостей?;
  • Системне мислення у фінансах: як перестати вгадувати й почати аналізувати;
  • Що таке токенізація і як на ній заробити?;
  • Інвестиції в Україні з малим чеком: де шукати дохідність з мінімальним ризиком;
  • $500 на місяць з інвестицій: скільки потрібно капіталу і часу.
Ці та інші питання піднімуть спікери — експерти ринку, які зможуть не лише поділитися теоретичними знаннями, але й власним досвідом інвестування. Спікерами цьогоріч будуть: інвестиційний банкір Сергій Фурса, засновник Advanter Group Андрій Длігач, інвестиційний радник та лектор у Біржевому університеті Анатолій Ільченко, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, керуючий активами в групі ICU Владислав Свистунов, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман та інші.
Чекаємо вас на «Жити на відсотки», щоб ви за один день могли зрозуміти, з чого почати інвестувати, куди можна вкладати гроші, як оцінювати та попереджати ризики, як розподіляти гроші поміж активами. Ці та ще більше інсайдів дізнайтеся вже 14 листопада!
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Проведення конференції цьогоріч можливе за підтримки генерального партнера — незалежної інвестиційної групи ICU, золотого партнера — навчального центру Біржовий університет, срібного партнера — державного банку Ощадбанк, а також партнерів Advance Finance Alliance, InvestHub, Ґрунтовно та! Fest Coffee Mission.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
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