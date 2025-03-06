Голова НБУ розповів, чи вистачить зовнішньої допомоги, щоб підтримувати ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Голова НБУ розповів, чи вистачить зовнішньої допомоги, щоб підтримувати ситуацію на валютному ринку Сьогодні 15:01 — Валюта

Голова НБУ розповів, чи вистачить зовнішньої допомоги, щоб підтримувати ситуацію на валютному ринку

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

«Міжнародна підтримка України зберігається. Країни G7 перерахували Україні перші транші допомоги в межах програми ERA Loans, кредиту, забезпеченого доходами від знерухомлених російських активів», — заявив Пишний.

Він нагадав, що наприкінці лютого Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

«Ризики для достатності міжнародного фінансування залишаються збалансованими. Підтверджених на цей рік обсягів зовнішньої підтримки має вистачити як для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, так і підтримання належного рівня міжнародних резервів», — додав голова НБУ.

Пишний наголосив, що це дасть змогу НБУ й надалі забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку та контрольованість інфляційних і курсових очікувань.

Нагадаємо, за словами аналітиків ICU, падіння курсу долара останнім часом було ситуативним. Національному банку доведеться поновити девальвацію гривні вже найближчим часом. «Ми очікуємо, що в найближчі тижні НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/$ до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого», — прогнозують в ICU.

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