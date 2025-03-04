Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні — прогноз аналітиків Сьогодні 14:01 — Валюта

Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні — прогноз аналітиків

Падіння курсу долара останнім часом було ситуативним. Національному банку України доведеться поновити девальвацію гривні вже найближчим часом.

Про це свідчить тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

«Дефіцит валюти на ринку залишався значним, що не завадило НБУ посилити офіційний курс гривні до нового рекорду цього року. Загальний дефіцит валюти на ринку за підсумками чотирьох робочих днів зменшився на 43% (порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня) до $497 млн переважно завдяки зменшенню до $359 млн чистої купівлі на міжбанківському ринку», — сказано в огляді.

Зазначається, що минулого тижня зріс продаж валюти клієнтами банків (юрособами) на 10% одночасно зі зменшенням купівлі на 17%. Водночас у роздрібному сегменті чиста купівля зменшилася на 12% до $138 млн.

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«Завдяки меншому дефіциту валюти НБУ знизив обсяг інтервенцій на 38%, проте він залишався значним на рівні $742 млн», — пояснили аналітики.

У п’ятницю НБУ посилив офіційний курс гривні до 41,43 грн/$ - максимуму з листопада минулого року. Укріплення офіційного курсу гривні склало 0,4% за тиждень і 1,4% з початку року. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася до 41,3−41,8 грн/$, або на 0,3% за тиждень та на понад 1% з початку року.

Графік: ICU

«Чергова необхідність сплати податків збільшила пропозицію валюти від експортерів наприкінці місяця. Більший продаж валюти з одночасним зменшенням купівлі валюти дозволили НБУ зберегти курс гривні на тримісячних максимумах, зменшивши інтервенції. Однак ми очікуємо, що в найближчі тижні НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/$ до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого», — прогнозують в ICU.

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