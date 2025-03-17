З доларом і євро все буде добре: у Раді НБУ прокоментували коливання курсу валют на міжнародних ринках — Finance.ua

З доларом і євро все буде добре: у Раді НБУ прокоментували коливання курсу валют на міжнародних ринках Сьогодні 15:02 — Валюта

З доларом і євро все буде добре: у Раді НБУ прокоментували коливання курсу валют на міжнародних ринках

Коливання курсу долара до євро на міжнародних ринках не повинні бути приводом для того, щоб продавати ці валюти. За словами члена Ради Національного банку України Василя Фурмана, з доларом та євро все буде добре.

«Отже, головна теза, яку ми маємо зараз зафіксувати, — це те, що не потрібно здавати ані долари, ані євро», — сказав він під час телемарафону.

Фурман додав, що рішення щодо того, яку валюту купувати, — це особисте рішення кожної людини, але при цьому слід дотримуватись правила «не класти всі яйця в одну корзину».

Він також нагадав, що Національний банк України не дає інвестиційних порад з одного боку. «Але з іншого боку зрозуміло, що і з євро, і з доларом все буде добре», — підкреслив він.

Член Ради НБУ зазначив, що зростання курсу євро — це не привід «умовно бігти здавати долар чи бігти купувати євро».

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Фурман також розповів, що протягом останнього місяця євро зміцнюється відносно долара. Однак, з листопада минулого року, після оголошення перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, долар мав тенденцію до зміцнення щодо євро.

На його думку, торгові війни та глобальна економічна невизначеність є першочерговими факторами, що зараз впливають на ринки, і саме це сприяє посиленню євро.

«Євро також зміцнюється, оскільки країни Євросоюзу оголосили про свою стратегію посилення обороноздатності, а також виділяють сотні мільярдів євро у відповідні фонди для забезпечення безпеки країн ЄС», — зазначив він.

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«Ми бачимо, як акції країн ЄС зростають, а фондовий ринок США показує падіння. Поки що він падає, але потрібно стежити за будь-якими тенденціями в середньостроковій перспективі, а не лише в межах одного дня чи місяця. Зараз мені важко сказати, що буде далі», — додав Фурман.

Член Ради НБУ також нагадав, що в Україні основною іноземною валютою є долар, і саме Національний банк визначає співвідношення гривні до долара, після чого, на основі основного курсу, визначаються курси інших валют.

«У зв’язку з тим, що на міжнародних ринках відбувається посилення євро, ми бачимо, що євро до гривні зростає, перевищивши позначку 45 гривень», — підсумував він.

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