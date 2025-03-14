У НБУ розповіли, що відбувається на валютному ринку — Finance.ua

У НБУ розповіли, що відбувається на валютному ринку Сьогодні 10:01 — Валюта

У НБУ розповіли, що відбувається на валютному ринку

Курс гривні минулого місяця зміцнився, а різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж місяця не перевищувала 0,5%. Це передусім пов’язано з поліпшенням кон’юнктури валютного ринку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на результати діалогу НБУ з представниками бізнесу.

«Курсові очікування населення стабілізувалися, а середньоденний обсяг чистого попиту на готівкову валюту в лютому зменшився до 42 млн дол. США. Незмінний пріоритет НБУ — зберегти стійкість та контрольованість ситуації на валютному ринку», — сказано в повідомленні.

Питання повернення експортної виручки залишається в центрі уваги НБУ, це важливо для збільшення стійкості валютного ринку та подальшого поступу в напрямі валютної лібералізації. Системна робота з іншими державними органами в цьому напрямі має результат: обсяг експортної виручки, що надійшла в Україну, у 2024 році на 7,9 млрд дол. США або 19,5% перевищив обсяг за 2023 рік.

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Зазначається, що НБУ залишається прихильником напряму пом’якшення валютних обмежень. Незабаром можливі точкові рішення, щоб полегшити роботу бізнесу, водночас масштабні заходи відбудуться пізніше. Зокрема НБУ презентував концепцію стимулюючої лібералізації, підходи до якої наразі розробляються. Її мета — вбудувати в заходи валютної лібералізації стимули для припливу нового капіталу в Україну.

Крім того, наприкінці минулого року у межах виконання програми з МВФ Національний банк підготував концептуальну записку, що передбачає розвиток ринку валютних деривативів. НБУ має намір обговорити її з ринком, а далі — поступово реалізовувати заходи, визначені в ній.

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Нагадаємо, раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявляв , що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко.

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