Населення продовжує запасатись готівковою валютою — Finance.ua

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Населення продовжує запасатись готівковою валютою

Валюта
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Населення продовжує запасатись готівковою валютою
Населення продовжує запасатись готівковою валютою
У лютому населення купило валюти на 835 млн доларів більше, ніж продало.
Про це йдеться у звітних даних Національного банку.
На готівковому валютному ринку у лютому чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У лютому українці продали валюти на 1 139,9 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 974,9 млн доларів в еквіваленті.
За 2024 рік населення купило на 11 054,4 млн доларів більше, ніж продало.
Як повідомляли Українські Новини, за 2023 рік населення купило на 3 362,1 млн доларів більше, ніж продало.
За підсумками 2022 року населення купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.
У 2021 році населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.
У 2020 році обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.
За матеріалами:
Українські Новини
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