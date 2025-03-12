Населення продовжує запасатись готівковою валютою — Finance.ua

Населення продовжує запасатись готівковою валютою Сьогодні 09:44 — Валюта

Населення продовжує запасатись готівковою валютою

У лютому населення купило валюти на 835 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку.

На готівковому валютному ринку у лютому чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У лютому українці продали валюти на 1 139,9 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 974,9 млн доларів в еквіваленті.

За 2024 рік населення купило на 11 054,4 млн доларів більше, ніж продало.

Як повідомляли Українські Новини, за 2023 рік населення купило на 3 362,1 млн доларів більше, ніж продало.

За підсумками 2022 року населення купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.

У 2021 році населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.

У 2020 році обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.

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